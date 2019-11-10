الرئيس الإيراني يعلن عن اكتشاف حقل نفط جديد يحوي 53 مليار برميل، و انتخابات عامة جديدة في إسبانيا

مليونا شخص قضوا ليلتهم في الملاجي جراء إعصار ضرب المنطقة الحدودية بين الهند وبنغلاديش
ضرب إعصار قوي المنطقة الحدودية بين الهند وبنغلاديش، ما أسفر عن سقوط عدة قتلى.
وأكدت الهند مقتل شخصين، في حين أفادت السلطات في بنغلاديش بمقتل 3 أشخاص على الأقل؛ جراء سقوط الأشجار.
وتسبب الإعصار "بلبل" في اضطرار نحو مليوني شخص إلى قضاء ليلتهم في ملاجئ العواصف؛ إذ وصل الإعصار إلى اليابسة بين جزر ساغار الهندية في خليج البنغال، ومنطقة خيبوبارا في بنغلاديش.
وصاحبت الإعصار أمطار غزيرة، ورياح بلغت سرعتها 135 كيلومتراً في الساعة.
هذا ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تضعف قوة الإعصار مع بلوغه بنغلاديش عبر سندربانز، أكبر غابات المانغروف في العالم.
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الناخبون الإسبان يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للمرة الرابعة في غضون أربع سنوات
بدأ
الناخبون الإسبان في الإدلاء بأصواتهم في رابع انتخابات تشريعية تشهدها البلاد في
أربعة أعوام.
ويُنظر
إلى الانتخابات على أنها محاولة لحلحلة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد التي
تعاني من عدم وجود حكومة ثابتة.
ويسعى
رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته، بيدرو سانشيز، إلى الفوز بأغلبية تتيح له
تشكيل الحكومة وهو الأمر الذي لم يتمكن من تحقيقه في انتخابات أبريل/ نيسان الماضي.
وشهدت
الساحة السياسية الإسبانية الكثير من الانقسامات في السنوات الأخيرة مع دخول أحزاب
جديدة المشهد السياسي في البلاد.
AFPCopyright: AFP
الرئيس الإيراني يعلن عن اكتشاف حقل نفط جديد يحوي 53 مليار برميل
أعلن
الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن اكتشاف حقل نفط جديد باحتياطات تقدر بـ53 مليار
برميل نفط في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.
وجاء
حديث روحاني في كلمة له بمحافظة يزد وسط البلاد، شدد فيها على أن بلاده مصممة على "تحدي الضغوط الأمريكية".
يذكر
أن العلاقات الإيرانية الأمريكية قد شهدت الكثير من التدهور في أعقاب انسحاب
واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى دولية مع طهران، كذلك فرضت واشنطن
الكثير من العقوبات على طهران ما كبد الاقتصاد الإيراني خسائر كبيرة بحسب مراقبين
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مليونا شخص قضوا ليلتهم في الملاجي جراء إعصار ضرب المنطقة الحدودية بين الهند وبنغلاديش
ضرب إعصار قوي المنطقة الحدودية بين الهند وبنغلاديش، ما أسفر عن سقوط عدة قتلى.
وأكدت الهند مقتل شخصين، في حين أفادت السلطات في بنغلاديش بمقتل 3 أشخاص على الأقل؛ جراء سقوط الأشجار.
وتسبب الإعصار "بلبل" في اضطرار نحو مليوني شخص إلى قضاء ليلتهم في ملاجئ العواصف؛ إذ وصل الإعصار إلى اليابسة بين جزر ساغار الهندية في خليج البنغال، ومنطقة خيبوبارا في بنغلاديش.
وصاحبت الإعصار أمطار غزيرة، ورياح بلغت سرعتها 135 كيلومتراً في الساعة.
هذا ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تضعف قوة الإعصار مع بلوغه بنغلاديش عبر سندربانز، أكبر غابات المانغروف في العالم.
الناخبون الإسبان يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للمرة الرابعة في غضون أربع سنوات
بدأ الناخبون الإسبان في الإدلاء بأصواتهم في رابع انتخابات تشريعية تشهدها البلاد في أربعة أعوام.
ويُنظر إلى الانتخابات على أنها محاولة لحلحلة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد التي تعاني من عدم وجود حكومة ثابتة.
ويسعى رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته، بيدرو سانشيز، إلى الفوز بأغلبية تتيح له تشكيل الحكومة وهو الأمر الذي لم يتمكن من تحقيقه في انتخابات أبريل/ نيسان الماضي.
وشهدت الساحة السياسية الإسبانية الكثير من الانقسامات في السنوات الأخيرة مع دخول أحزاب جديدة المشهد السياسي في البلاد.
الرئيس الإيراني يعلن عن اكتشاف حقل نفط جديد يحوي 53 مليار برميل
أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن اكتشاف حقل نفط جديد باحتياطات تقدر بـ53 مليار برميل نفط في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.
وجاء حديث روحاني في كلمة له بمحافظة يزد وسط البلاد، شدد فيها على أن بلاده مصممة على "تحدي الضغوط الأمريكية".
يذكر أن العلاقات الإيرانية الأمريكية قد شهدت الكثير من التدهور في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى دولية مع طهران، كذلك فرضت واشنطن الكثير من العقوبات على طهران ما كبد الاقتصاد الإيراني خسائر كبيرة بحسب مراقبين
.