الرئيس الإيراني يعلن عن اكتشاف حقل نفط جديد يحوي 53 مليار برميل، و انتخابات عامة جديدة في إسبانيا

ضرب إعصار قوي المنطقة الحدودية بين الهند وبنغلاديش، ما أسفر عن سقوط عدة قتلى.

وأكدت الهند مقتل شخصين، في حين أفادت السلطات في بنغلاديش بمقتل 3 أشخاص على الأقل؛ جراء سقوط الأشجار.

وتسبب الإعصار "بلبل" في اضطرار نحو مليوني شخص إلى قضاء ليلتهم في ملاجئ العواصف؛ إذ وصل الإعصار إلى اليابسة بين جزر ساغار الهندية في خليج البنغال، ومنطقة خيبوبارا في بنغلاديش.

وصاحبت الإعصار أمطار غزيرة، ورياح بلغت سرعتها 135 كيلومتراً في الساعة.

هذا ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تضعف قوة الإعصار مع بلوغه بنغلاديش عبر سندربانز، أكبر غابات المانغروف في العالم.