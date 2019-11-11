مظاهرات العراق: رئيسة بعثة الأمم المتحدة تصل إلى النجف للقاء السيستاني

أعلنت الشرطة في هونغ كونغ أن
رجلا أضرم النار في نفسه وسط حالة الفوضى والعنف التي تحتاج الجزيرة.
وكان الرجل قد سكب على نفسه
سائل يساعد على الاشتعال بعد دخل في جدال مع مجموعة من المتظاهرين.
وقد أظهر مقطع مصور الرجل و هو
تلتهمه النيران.
وتقول الشرطة إن الرجل في حالة صحية
حرجة.
وكانت الشرطة في وقت سابق قد
أطلقت النار على أحد المتظاهرين.
وقد خضع هذا المتظاهر لعملية جراحية إلا أنه
يعتقد أن حالته مستقرة و لا خطر على حياته.
وفي سياق متصل، اشتبكت الشرطة
مع المتظاهرين في ساحة إحدى الجامعات وفي وسط المنطقة التجارية وفى شبكة المترو.
ReutersCopyright: Reuters
مظاهرات العراق: السيستاني يلتقي رئيسة بعثة الأمم المتحدة
وصلت مبعوثة الامين العام للأمم المتحدة
ورئيسة بعثتها في العراق، جنين بلاسخارت، إلى النجف عبر مطارها وتوجهت الى النجف
القديمة حيث مقر اقامة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني.
وتأتي زيارة بلاسخارت بعد يوم من تقديم
البعثة الأممية مقترحات إلى الحكومة العراقية بشأن التظاهرات بينها "ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس مع
المحتجين , وعدم استخدام الذخيرة الحية ضدهم , وإجراء تحقيق حول حالات الاختطاف
التي تعرض لها عدد من الناشطين والمحتجين ".
ويشهد العراق منذ أكثر من شهر تظاهرات كبيرة
سقط فيها نحول 300 قتيل.
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مظاهرات هونغ كونغ: متظاهر يضرم النيران في نفسه
أعلنت الشرطة في هونغ كونغ أن رجلا أضرم النار في نفسه وسط حالة الفوضى والعنف التي تحتاج الجزيرة.
وكان الرجل قد سكب على نفسه سائل يساعد على الاشتعال بعد دخل في جدال مع مجموعة من المتظاهرين.
وقد أظهر مقطع مصور الرجل و هو تلتهمه النيران.
وتقول الشرطة إن الرجل في حالة صحية حرجة.
وكانت الشرطة في وقت سابق قد أطلقت النار على أحد المتظاهرين.
وقد خضع هذا المتظاهر لعملية جراحية إلا أنه يعتقد أن حالته مستقرة و لا خطر على حياته.
وفي سياق متصل، اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في ساحة إحدى الجامعات وفي وسط المنطقة التجارية وفى شبكة المترو.
مظاهرات العراق: السيستاني يلتقي رئيسة بعثة الأمم المتحدة
وصلت مبعوثة الامين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق، جنين بلاسخارت، إلى النجف عبر مطارها وتوجهت الى النجف القديمة حيث مقر اقامة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني.
وتأتي زيارة بلاسخارت بعد يوم من تقديم البعثة الأممية مقترحات إلى الحكومة العراقية بشأن التظاهرات بينها "ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس مع المحتجين , وعدم استخدام الذخيرة الحية ضدهم , وإجراء تحقيق حول حالات الاختطاف التي تعرض لها عدد من الناشطين والمحتجين ".
ويشهد العراق منذ أكثر من شهر تظاهرات كبيرة سقط فيها نحول 300 قتيل.