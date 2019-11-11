مظاهرات العراق: رئيسة بعثة الأمم المتحدة تصل إلى النجف للقاء السيستاني

أعلنت الشرطة في هونغ كونغ أن رجلا أضرم النار في نفسه وسط حالة الفوضى والعنف التي تحتاج الجزيرة.

وكان الرجل قد سكب على نفسه سائل يساعد على الاشتعال بعد دخل في جدال مع مجموعة من المتظاهرين.

وقد أظهر مقطع مصور الرجل و هو تلتهمه النيران.

وتقول الشرطة إن الرجل في حالة صحية حرجة.

وكانت الشرطة في وقت سابق قد أطلقت النار على أحد المتظاهرين.

وقد خضع هذا المتظاهر لعملية جراحية إلا أنه يعتقد أن حالته مستقرة و لا خطر على حياته.

وفي سياق متصل، اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في ساحة إحدى الجامعات وفي وسط المنطقة التجارية وفى شبكة المترو.