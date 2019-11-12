اغتيال بهاء أبو العطا: إغلاق المدارس في وسط وجنوب إسرائيل

وزارة الصحة في غزة: ثلاثة قتلى في قصف إسرائيلي شمالي القطاع
أفادت وزارة
الصحة في قطاع غزة بسقوط ثلاثة قتلى و18 مصابا إثر قصف إسرائيلي شمالي القطاع
دمشق: غارة إسرائيلية استهدفت منزل قيادي في حركة الجهاد الإسلامي
نقلت وكالة
الأنباء السورية عن مصدر عسكري القول بإن طائرة إسرائيلية حلقت فوق منطقة الجليل
قبل أن تصل إلى دمشق وتطلق ثلاثة صواريخ وصل اثنان منهما إلى منزل القيادي في حركة
الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أكرم العجوري، بحي المزة الغربية ما أسفر عن مقتل
ابنه وإصابة حفيدته.
وتأتي هذا
التطورات في الوقت الذي اعلنت فيه إسرائيل إنها اغتالت القيادي في الحركة
الفلسطينية في غزة بهاء أبو العطا.
اغتيال بهاء أبو العطا: إغلاق المدارس في جنوب ووسط إسرائيل
أمر الجيش الإسرائيلي بإغلاق المدارس في جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك
منطقة تل أبيب، وذلك بعد أن أطلقت عشرات
الصواريخ من قطاع غزة على المدن والبلدات
الإسرائيلية رداً على اغتيال القائد في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش على استعداد لمعركة لعدة
أيام قد تمتد إلى وسط البلاد.
وأعرب
سياسيون إسرائيليون عن تأييدهم للعملية العسكرية ودعوا إلى وضع الخلافات السياسية
جانبا ودعم الجيش، في حين انتقد نواب في الكنيست العملية العسكرية وقالوا
إنها تدمر فرص السلام.
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وزارة الصحة في غزة: ثلاثة قتلى في قصف إسرائيلي شمالي القطاع
أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بسقوط ثلاثة قتلى و18 مصابا إثر قصف إسرائيلي شمالي القطاع
دمشق: غارة إسرائيلية استهدفت منزل قيادي في حركة الجهاد الإسلامي
نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري القول بإن طائرة إسرائيلية حلقت فوق منطقة الجليل قبل أن تصل إلى دمشق وتطلق ثلاثة صواريخ وصل اثنان منهما إلى منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أكرم العجوري، بحي المزة الغربية ما أسفر عن مقتل ابنه وإصابة حفيدته.
وتأتي هذا التطورات في الوقت الذي اعلنت فيه إسرائيل إنها اغتالت القيادي في الحركة الفلسطينية في غزة بهاء أبو العطا.
اغتيال بهاء أبو العطا: إغلاق المدارس في جنوب ووسط إسرائيل
أمر الجيش الإسرائيلي بإغلاق المدارس في جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة تل أبيب، وذلك بعد أن أطلقت عشرات الصواريخ من قطاع غزة على المدن والبلدات الإسرائيلية رداً على اغتيال القائد في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش على استعداد لمعركة لعدة أيام قد تمتد إلى وسط البلاد.
وأعرب سياسيون إسرائيليون عن تأييدهم للعملية العسكرية ودعوا إلى وضع الخلافات السياسية جانبا ودعم الجيش، في حين انتقد نواب في الكنيست العملية العسكرية وقالوا إنها تدمر فرص السلام.