اغتيال بهاء أبو العطا: إغلاق المدارس في وسط وجنوب إسرائيل

نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري القول بإن طائرة إسرائيلية حلقت فوق منطقة الجليل قبل أن تصل إلى دمشق وتطلق ثلاثة صواريخ وصل اثنان منهما إلى منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أكرم العجوري، بحي المزة الغربية ما أسفر عن مقتل ابنه وإصابة حفيدته.

وتأتي هذا التطورات في الوقت الذي اعلنت فيه إسرائيل إنها اغتالت القيادي في الحركة الفلسطينية في غزة بهاء أبو العطا.