الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة: مقتل 4 فلسطينيين من بينهم قائد عسكري في الجهاد الإسلامي

قتل 4 فلسطينيين اليوم في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى من الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء إلى 16 شخصا، بينما أصيب عشرات آخرون.

وقالت وزارة الصحة في غزة أن من بين القتلى خالد معوض فراج، وهو أحد قادة سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.