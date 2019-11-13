قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الهجمات الصاروخية المنطلقة من قطاع غزة، تجددت صباح الأربعاء، بعد ليلة سادها هدوء نسبي
وذكرت الهيئة الرسمية إن صواريخ انطلقت من غزة، باتجاه منطقة بيت شيمش إلى الغرب من القدس.
البرلمان التونسي ينتخب اليوم رئيسا جديدا له
الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة: مقتل 4 فلسطينيين من بينهم قائد عسكري في الجهاد الإسلامي
قتل 4 فلسطينيين اليوم في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى من الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء إلى 16 شخصا، بينما أصيب عشرات آخرون.
وقالت وزارة الصحة في غزة أن من بين القتلى خالد معوض فراج، وهو أحد قادة سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.
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عاجلإطلاق صواريخ من غزة على وسط إسرائيل
قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الهجمات الصاروخية المنطلقة من قطاع غزة، تجددت صباح الأربعاء، بعد ليلة سادها هدوء نسبي وذكرت الهيئة الرسمية إن صواريخ انطلقت من غزة، باتجاه منطقة بيت شيمش إلى الغرب من القدس.
البرلمان التونسي ينتخب اليوم رئيسا جديدا له
الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة: مقتل 4 فلسطينيين من بينهم قائد عسكري في الجهاد الإسلامي
قتل 4 فلسطينيين اليوم في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى من الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء إلى 16 شخصا، بينما أصيب عشرات آخرون.
وقالت وزارة الصحة في غزة أن من بين القتلى خالد معوض فراج، وهو أحد قادة سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.