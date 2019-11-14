مباراة العراق وإيران: شاشات في ساحة التحرير، والاحتجاجات تنقل المباراة من البصرة إلى الأردن

طالب فريق من المحامين باستقالة الكاردينال فينسنت نيكولاس، كبير أساقفة الطائفة الكاثوليكية في انجلترا وويلز، على خلفية فضيحة الاعتداءات الجنسية على قاصرين.

ويقول الفريق الذي يتولى الدفاع عن أطفال وقصر تعرضوا لانتهاكات على يد رجال دين، إن الكاردينال فينسنت، لم يعد يحظى بالمصداقية لرعاية أمور الكنيسة.

وخلص تقرير بريطاني لتحقيق مستقل في مزاعم الاعتداءات الجنسية على قصر وأطفال في أبرشيات وكنائس كاثوليكية إلى أن الكادرينال فينسنت سعى لحماية سمعة الكنيسة على حساب الأطفال الذين كان يمكن إنقاذهم لو لم تكن الكنيسة وضعت مصلحتها فوق أي اعتبار وتعاملت معهم بازدراء.

وخلص التحقيق المستقل إلى إدانة 13 شخصا بالتعدي الجنسي على أطفال في كنيسة برمنغهام.