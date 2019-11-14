عاجلاستقالة الحكومة الكويتية عقب طرح الثقة بوزيري الاشغال والداخلية
الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية: دعوات لاستقالة كبير أساقفة إنجلترا وويلز
طالب فريق من المحامين باستقالة الكاردينال فينسنت نيكولاس، كبير أساقفة الطائفة الكاثوليكية في انجلترا وويلز، على خلفية فضيحة الاعتداءات الجنسية على قاصرين.
ويقول الفريق الذي يتولى الدفاع عن أطفال وقصر تعرضوا لانتهاكات على يد رجال دين، إن الكاردينال فينسنت، لم يعد يحظى بالمصداقية لرعاية أمور الكنيسة.
وخلص تقرير بريطاني لتحقيق مستقل في مزاعم الاعتداءات الجنسية على قصر وأطفال في أبرشيات وكنائس كاثوليكية إلى أن الكادرينال فينسنت سعى لحماية سمعة الكنيسة على حساب الأطفال الذين كان يمكن إنقاذهم لو لم تكن الكنيسة وضعت مصلحتها فوق أي اعتبار وتعاملت معهم بازدراء.
وخلص التحقيق المستقل إلى إدانة 13 شخصا بالتعدي الجنسي على أطفال في كنيسة برمنغهام.
عاجلروسيا تبدأ إنشاء قاعدة لطائرات مروحية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا
مباراة العراق وإيران: شاشات في ساحة التحرير، والاحتجاجات تنقل المباراة من البصرة إلى الأردن
يلتقي اليوم منتخبا العراق وإيران في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في كرة القدم.
ويتصدر العراق المجموعة الثالثة.
وكان من المقرر أن يستضيف العراق المباراة في ملعب البصرة الدولي.
لكن الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثاني وتخللتها أعمال عنف دامية أودت بالمئات، دفعت إلى نقلها الى الأردن.
وتأتي المباراة في خضم احتجاجات واسعة تشهدها بغداد ومناطق الجنوب العراقي مطالبة بـ "إسقاط النظام".
ونصب متظاهرون شاشات في ساحة التحرير في بغداد لمتابعة المباراة.
ويعترض متظاهرون على ما وصفوه بالنفوذ الكبير لإيران في العراق، واعتبر أحد المغردين ساخرا أن المواجهة بين المنتخب العراقي وحكومته.
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بواسطة أحمد ماهر
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عاجلاستقالة الحكومة الكويتية عقب طرح الثقة بوزيري الاشغال والداخلية
الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية: دعوات لاستقالة كبير أساقفة إنجلترا وويلز
طالب فريق من المحامين باستقالة الكاردينال فينسنت نيكولاس، كبير أساقفة الطائفة الكاثوليكية في انجلترا وويلز، على خلفية فضيحة الاعتداءات الجنسية على قاصرين.
ويقول الفريق الذي يتولى الدفاع عن أطفال وقصر تعرضوا لانتهاكات على يد رجال دين، إن الكاردينال فينسنت، لم يعد يحظى بالمصداقية لرعاية أمور الكنيسة.
وخلص تقرير بريطاني لتحقيق مستقل في مزاعم الاعتداءات الجنسية على قصر وأطفال في أبرشيات وكنائس كاثوليكية إلى أن الكادرينال فينسنت سعى لحماية سمعة الكنيسة على حساب الأطفال الذين كان يمكن إنقاذهم لو لم تكن الكنيسة وضعت مصلحتها فوق أي اعتبار وتعاملت معهم بازدراء.
وخلص التحقيق المستقل إلى إدانة 13 شخصا بالتعدي الجنسي على أطفال في كنيسة برمنغهام.
عاجلروسيا تبدأ إنشاء قاعدة لطائرات مروحية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا
مباراة العراق وإيران: شاشات في ساحة التحرير، والاحتجاجات تنقل المباراة من البصرة إلى الأردن
يلتقي اليوم منتخبا العراق وإيران في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في كرة القدم.
ويتصدر العراق المجموعة الثالثة. وكان من المقرر أن يستضيف العراق المباراة في ملعب البصرة الدولي.
لكن الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثاني وتخللتها أعمال عنف دامية أودت بالمئات، دفعت إلى نقلها الى الأردن.
وتأتي المباراة في خضم احتجاجات واسعة تشهدها بغداد ومناطق الجنوب العراقي مطالبة بـ "إسقاط النظام".
ونصب متظاهرون شاشات في ساحة التحرير في بغداد لمتابعة المباراة. ويعترض متظاهرون على ما وصفوه بالنفوذ الكبير لإيران في العراق، واعتبر أحد المغردين ساخرا أن المواجهة بين المنتخب العراقي وحكومته.