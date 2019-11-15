الصين تتهم بريطانيا "بصبِّ الزيت على النار" بعد اعتداء على وزيرة العدل في حكومة هونغ كونغ

اتهمت الصين بريطانيا "بصب الزيت على النار" في هونغ كونغ بعد الاعتداء الذي تعرضت له وزيرة العدل في حكومة هونغ كونغ، التي تشهد تظاهرات مطالبة بالديموقراطية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، "نطالب المملكة المتحدة بالتحقيق في الوقائع فورا وبذل قصارى جهدها لتوقيف الفاعلين لضمان أمن وكرامة كل الموظفين الصينيين".

وطوُّقت وزيرة العدل في هونغ كونغ، تيريزا تشينغ، التي لا تحظى بشعبية كبيرة، من قبل نحو 10 متظاهرين ملثمين، بينما كانت تستعد لحضور حفل، مساء أمس، في لندن.

وصوّب المتظاهرون أضواء الكشافات باتجاهها فيما كانوا يصرخون في وجهها"قاتلة" مرددين شعارات حركة الاحتجاج المدافعة عن الديمقراطية في هونغ كونغ.

وأظهر مقطع مصور يوثق للواقعة تشينغ وهي تسقط أرضا أثناء المشادة، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أحد المحتجين قد دفعها، لكنها نهضت بعد لحظات بدون أي علامات تدل على إصابة واضحة.

من جانبها أدانت حكومة هونغ كونغ الهجوم الذي تعرضت له تشينغ، وقال بيان لحكومة هونغ كونغ إن الوزيرة تعرضت "لأذى جسدي خطير" دون ذكر أي تفاصيل.

وتتولى إدارة تشينغ مسؤولية ملاحقة المتظاهرين الذين ينزلون شوارع المدينة باستمرار منذ عدة أشهر، وهي أول مسؤولة كبيرة في هونغ كونغ تصاب في مشاجرة منذ بدء الاضطرابات في حزيران/يونيو.