الولايات المتحدة تحث دول الخليج على الوحدة في مواجهة إيران، و"الجوكر" أول فيلم للكبار يكسر حاجز المليار

ما زالت هوية الرجل الذي هوى من السماء من طائرة تابعة
للخطوط الجوية الكينية كانت في طريقها لمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن في
يوليو/تموز الماضي غامضة.
وكانت شبكة سكاي البريطانية قد أكدت في وقت سابق أن
الرجل الذي هوى من الطائرة هو بول مانياسي الذي يعمل بشركة تنظيف بمطار جومو
كنياتا الدولي في العاصمة الكينية نيروبي.
ولكن السلطات الكينية نفت هذا التقرير. وقالت سلطات
السجون في كينيا لبي بي سي إن الرجل الذي ظهرت صوره في شبكة نيوز هو سيدريك
شيفونجي إيساك وهو حي وقيد الاعتقال منذ 3 أشهر.
وقال متحدث باسم الحكومة الكينية لبي بي سي إن تقرير
سكاي "أخبار كاذبة".
MET POLICECopyright: MET POLICE
الجوكر أول فيلم للكبار فقط يكسر حاجز المليار دولار
كسر فيلم "الجوكر" حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي ، ليصبح أول فيلم مصنف للكبار فقط يكسر هذا الحاجز.
والجوكر هو الفيلم السابع الذي يكسر هذا الحاجز بعد الجزء الثاني من Harry Potter and the Deathly Hallows ورجل الماء وسيد الخواتم: عودة الملك وصعود الفارس الأسود وهوبيت: رحلة غير متوقعة والفارس الأسود.
ويجسد الممثل يواكين فينكس في الفيلم دور رجل وحيد مريض نفسيا يصبح مشهورا بالصدفة بعد ارتكاب عمل عنيف.
ولاقى الفيلم استحسان النقاد مع افتتاحه في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه فجر الجدل في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أنه يشجع على العنف.
WARNER BROS. ENTERTAINMENT INCCopyright: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC
استمرار حرائق الغابات في أستراليا
اشتعلت العشرات من حرائق الغابات على طول الساحل
الشرقي لأستراليا السبت في ما يكافح رجال الإطفاء لتعزيز التصدي لها قبيل طقس من
المتوقع أن يكون أكثر حرارة هذا الأسبوع.
وأسفر اندلاع حرائق الغابات الشرسة قبل موعدها
في فصل الربيع بنصف الكرة الجنوبي عن مقتل عدة أشخاص وتدمير قرابة 300 منزل
الأسبوع الماضي.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
واشنطن تعتبر حكومة السودان "شريكا"
قال تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأمريكية
للشؤون الأفريقية إن الولايات المتحدة لم تعد في خصومة مع حكومة السودان وباتت
تعتبرها الآن شريكا، لكن رفع اسم البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب عمليةإجرائية.
وقال في تصريحات للصحفيين: "إنها ليست
حدثا، وليست كالنقر على زر مفتاح المصباح. إنها عملية إجرائية ونحن نتحاور بشكل
مكثف ومتواصل مع السودانيين بخصوص كيفية الشروع في ذلك".
بوليفيا تطرد كل الدبلوماسيين الفنزويليين
قالت الحكومة المؤقتة في بوليفيا الجمعة إنها طلبت من كل الدبلوماسيين
الفنزويليين مغادرة البلاد واتهمتهم بالتحريض على اضطرابات بعد استقالة
الرئيس السابق إيفو موراليس.
وقالت كارين لونغاريك وزيرة الخارجية الجديدة إن
كوبا ستعيد 725 من رعاياها معظمهم أطباء بعد أن أبدت لونغاريك قلقها بشأن تورطهم
المزعوم في الاحتجاجات.
ويأتي هذا التعديل في السياسة الخارجية في الوقت
الذي استمرت فيه احتجاجات ضد حكومة الرئيسة المؤقتة جنين أنييس التي تسلمت السلطة
في البلاد منذ أربعة أيام وسط أكبر اضطرابات سياسية تشهدها بوليفيا منذ أكثر من
عشر سنوات.
وكانت فنزويلا وكوبا حليفين رئيسيين لموراليس
اليساري الذي وصل إلى السلطة كأول رئيس للبلاد من السكان الأصليين في 2006 ثم
استقال تحت ضغوط الأحد الماضي.
ReutersCopyright: Reuters
الولايات المتحدة تحث دول الخليج على الوحدة في مواجهة إيران
حث الجنرال ديفيد غولدفين
رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية دول الخليج العربية السبت على حل خلافاتها
وتوحيد قدراتها العسكرية في ظل احتدام التوتر مع إيران.
وقال غولدفين أمام مؤتمر لقادة القوات الجوية
تستضيفه دبي: "عندما ينطلق صاروخ أو طائرة مسيرة من إيران فلن يكون هذا هو
الوقت المناسب لتسوية شكاوى الماضي. الوقت المناسب هو الآن.. اليوم".
وتتهم الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن
سلسلة هجمات في الخليج خلال الصيف بما في ذلك هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة
على السعودية يوم 14 سبتمبر/ أيلول الماضي أدى إلى خفض إنتاج المملكة من النفط إلى
النصف بشكل مؤقت. وتنفي طهران ضلوعها في الهجوم.
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مازالت هوية الرجل الذي هوى من السماء غامضة
ما زالت هوية الرجل الذي هوى من السماء من طائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية كانت في طريقها لمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن في يوليو/تموز الماضي غامضة.
وكانت شبكة سكاي البريطانية قد أكدت في وقت سابق أن الرجل الذي هوى من الطائرة هو بول مانياسي الذي يعمل بشركة تنظيف بمطار جومو كنياتا الدولي في العاصمة الكينية نيروبي.
ولكن السلطات الكينية نفت هذا التقرير. وقالت سلطات السجون في كينيا لبي بي سي إن الرجل الذي ظهرت صوره في شبكة نيوز هو سيدريك شيفونجي إيساك وهو حي وقيد الاعتقال منذ 3 أشهر.
وقال متحدث باسم الحكومة الكينية لبي بي سي إن تقرير سكاي "أخبار كاذبة".
الجوكر أول فيلم للكبار فقط يكسر حاجز المليار دولار
كسر فيلم "الجوكر" حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي ، ليصبح أول فيلم مصنف للكبار فقط يكسر هذا الحاجز.
والجوكر هو الفيلم السابع الذي يكسر هذا الحاجز بعد الجزء الثاني من Harry Potter and the Deathly Hallows ورجل الماء وسيد الخواتم: عودة الملك وصعود الفارس الأسود وهوبيت: رحلة غير متوقعة والفارس الأسود.
ويجسد الممثل يواكين فينكس في الفيلم دور رجل وحيد مريض نفسيا يصبح مشهورا بالصدفة بعد ارتكاب عمل عنيف.
ولاقى الفيلم استحسان النقاد مع افتتاحه في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه فجر الجدل في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أنه يشجع على العنف.
استمرار حرائق الغابات في أستراليا
اشتعلت العشرات من حرائق الغابات على طول الساحل الشرقي لأستراليا السبت في ما يكافح رجال الإطفاء لتعزيز التصدي لها قبيل طقس من المتوقع أن يكون أكثر حرارة هذا الأسبوع.
وأسفر اندلاع حرائق الغابات الشرسة قبل موعدها في فصل الربيع بنصف الكرة الجنوبي عن مقتل عدة أشخاص وتدمير قرابة 300 منزل الأسبوع الماضي.
واشنطن تعتبر حكومة السودان "شريكا"
قال تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية إن الولايات المتحدة لم تعد في خصومة مع حكومة السودان وباتت تعتبرها الآن شريكا، لكن رفع اسم البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب عمليةإجرائية.
وقال في تصريحات للصحفيين: "إنها ليست حدثا، وليست كالنقر على زر مفتاح المصباح. إنها عملية إجرائية ونحن نتحاور بشكل مكثف ومتواصل مع السودانيين بخصوص كيفية الشروع في ذلك".
بوليفيا تطرد كل الدبلوماسيين الفنزويليين
قالت الحكومة المؤقتة في بوليفيا الجمعة إنها طلبت من كل الدبلوماسيين الفنزويليين مغادرة البلاد واتهمتهم بالتحريض على اضطرابات بعد استقالة الرئيس السابق إيفو موراليس.
وقالت كارين لونغاريك وزيرة الخارجية الجديدة إن كوبا ستعيد 725 من رعاياها معظمهم أطباء بعد أن أبدت لونغاريك قلقها بشأن تورطهم المزعوم في الاحتجاجات.
ويأتي هذا التعديل في السياسة الخارجية في الوقت الذي استمرت فيه احتجاجات ضد حكومة الرئيسة المؤقتة جنين أنييس التي تسلمت السلطة في البلاد منذ أربعة أيام وسط أكبر اضطرابات سياسية تشهدها بوليفيا منذ أكثر من عشر سنوات.
وكانت فنزويلا وكوبا حليفين رئيسيين لموراليس اليساري الذي وصل إلى السلطة كأول رئيس للبلاد من السكان الأصليين في 2006 ثم استقال تحت ضغوط الأحد الماضي.
الولايات المتحدة تحث دول الخليج على الوحدة في مواجهة إيران
حث الجنرال ديفيد غولدفين رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية دول الخليج العربية السبت على حل خلافاتها وتوحيد قدراتها العسكرية في ظل احتدام التوتر مع إيران.
وقال غولدفين أمام مؤتمر لقادة القوات الجوية تستضيفه دبي: "عندما ينطلق صاروخ أو طائرة مسيرة من إيران فلن يكون هذا هو الوقت المناسب لتسوية شكاوى الماضي. الوقت المناسب هو الآن.. اليوم".
وتتهم الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن سلسلة هجمات في الخليج خلال الصيف بما في ذلك هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية يوم 14 سبتمبر/ أيلول الماضي أدى إلى خفض إنتاج المملكة من النفط إلى النصف بشكل مؤقت. وتنفي طهران ضلوعها في الهجوم.