الولايات المتحدة تحث دول الخليج على الوحدة في مواجهة إيران، و"الجوكر" أول فيلم للكبار يكسر حاجز المليار

ما زالت هوية الرجل الذي هوى من السماء من طائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية كانت في طريقها لمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن في يوليو/تموز الماضي غامضة.

وكانت شبكة سكاي البريطانية قد أكدت في وقت سابق أن الرجل الذي هوى من الطائرة هو بول مانياسي الذي يعمل بشركة تنظيف بمطار جومو كنياتا الدولي في العاصمة الكينية نيروبي.

ولكن السلطات الكينية نفت هذا التقرير. وقالت سلطات السجون في كينيا لبي بي سي إن الرجل الذي ظهرت صوره في شبكة نيوز هو سيدريك شيفونجي إيساك وهو حي وقيد الاعتقال منذ 3 أشهر.

وقال متحدث باسم الحكومة الكينية لبي بي سي إن تقرير سكاي "أخبار كاذبة".