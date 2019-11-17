من المقرر أن تعيد إسرائيل الأحد فتح معابرها مع قطاع
غزة وتحديدا معبريْ بيت حانون/إيرز المخصص لسفر الأفراد وكرم أبو سالم التجاري،
إضافة إلى السماح بالصيد لمسافة 15 ميلا بحريا، وذلك بعد إغلاق ومنع لمدة أسبوع
تقريبا عقب موجة التصعيد الأخيرة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منسق أعمال الحكومة
الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أعلن إعادة فتح المعبريْن وفقا للأيام وساعات
الدوام الاعتيادية وعن إعادة فتح مسافة الصيد في بحر قطاع غزة حتى 15 ميلا.
يذكر أن المكتب الإعلامي للمعابر في غزة، أصدر مساء
السبت تنويها أكد فيه أن معبر بيت حانون/إيرز سيكون مفتوحا الأحد في كلا الاتجاهين
لجميع فئات المواطنين بدون أي استثناء.
وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ عملية اغتيال فجر الثلاثاء
الماضي استهدفت بهاء أبو العطا القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة
الجهاد الإسلامي، قبل أن يتم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار الخميس.
مظاهرات العراق: معتصمون يعلنون الإضراب العام في البصرة
تفيد
التقارير الواردة من مدينة البصرة جنوبي العراق بأن المعتصمين أعلنوا الإضراب العام والشامل لكل المؤسسات
والدوائر الحكومية في المدينة استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإضراب
عام في البلاد.
وفي العاصمة بغداد لم تلق الدعوة إلى الإضراب استجابة
كبيرة من قبل سكان المدينة رغم استمرار تدفق المتظاهرين، خصوصا طلبة المدارس
والكليات، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة.
ويشهد العراق منذ بداية الشهر الماضي تظاهرات كبيرة في
عدة مدن بالبلاد تنديدا بالفساد وانتشار البطالة، وهي الاحتجاجات التي شهدت أعمال
عنف تسببت في سقوط نحو 300 قتيل وإصابة الآلاف.
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تقارير عن اعتزام إسرائيل فتح معابر غزة
من المقرر أن تعيد إسرائيل الأحد فتح معابرها مع قطاع غزة وتحديدا معبريْ بيت حانون/إيرز المخصص لسفر الأفراد وكرم أبو سالم التجاري، إضافة إلى السماح بالصيد لمسافة 15 ميلا بحريا، وذلك بعد إغلاق ومنع لمدة أسبوع تقريبا عقب موجة التصعيد الأخيرة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أعلن إعادة فتح المعبريْن وفقا للأيام وساعات الدوام الاعتيادية وعن إعادة فتح مسافة الصيد في بحر قطاع غزة حتى 15 ميلا.
يذكر أن المكتب الإعلامي للمعابر في غزة، أصدر مساء السبت تنويها أكد فيه أن معبر بيت حانون/إيرز سيكون مفتوحا الأحد في كلا الاتجاهين لجميع فئات المواطنين بدون أي استثناء.
وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ عملية اغتيال فجر الثلاثاء الماضي استهدفت بهاء أبو العطا القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قبل أن يتم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار الخميس.
مظاهرات العراق: معتصمون يعلنون الإضراب العام في البصرة
تفيد التقارير الواردة من مدينة البصرة جنوبي العراق بأن المعتصمين أعلنوا الإضراب العام والشامل لكل المؤسسات والدوائر الحكومية في المدينة استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإضراب عام في البلاد.
وفي العاصمة بغداد لم تلق الدعوة إلى الإضراب استجابة كبيرة من قبل سكان المدينة رغم استمرار تدفق المتظاهرين، خصوصا طلبة المدارس والكليات، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة.
ويشهد العراق منذ بداية الشهر الماضي تظاهرات كبيرة في عدة مدن بالبلاد تنديدا بالفساد وانتشار البطالة، وهي الاحتجاجات التي شهدت أعمال عنف تسببت في سقوط نحو 300 قتيل وإصابة الآلاف.