مظاهرات العراق: معتصمون يعلنون الإضراب العام في البصرة

من المقرر أن تعيد إسرائيل الأحد فتح معابرها مع قطاع غزة وتحديدا معبريْ بيت حانون/إيرز المخصص لسفر الأفراد وكرم أبو سالم التجاري، إضافة إلى السماح بالصيد لمسافة 15 ميلا بحريا، وذلك بعد إغلاق ومنع لمدة أسبوع تقريبا عقب موجة التصعيد الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أعلن إعادة فتح المعبريْن وفقا للأيام وساعات الدوام الاعتيادية وعن إعادة فتح مسافة الصيد في بحر قطاع غزة حتى 15 ميلا.

يذكر أن المكتب الإعلامي للمعابر في غزة، أصدر مساء السبت تنويها أكد فيه أن معبر بيت حانون/إيرز سيكون مفتوحا الأحد في كلا الاتجاهين لجميع فئات المواطنين بدون أي استثناء.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ عملية اغتيال فجر الثلاثاء الماضي استهدفت بهاء أبو العطا القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قبل أن يتم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار الخميس.