مظاهرات هونغ كونغ: المحكمة العليا تقضي بعدم دستورية قرار حظر ارتداء الأقنعة
قضت
المحكمة العليا في هونغ كونغ بعدم دستورية قرار حظر ارتداء المتظاهرين أقنعة
للوقاية من الغازات وذلك في أخر تطورات الأزمة السياسية في الجزيرة التي تشهد منذ
أشهر احتجاجات مطالبة بالديمقراطية ومناوئة للصين.
وقال
قضاة المحكمة إن القرار- الذي تم اتخاذه بناء على قوانين ترجع إلى حقبة الحكم
الاستعماري- يتجاوز ما هو ضروري للتعامل مع التظاهرات.
وكان
قرار حظر ارتداء الأقنعة قد اتخذته الزعيمة كاري لام في وقت سابق من الشهر الماضي.
وكان
السلطات قد ألقت القبض على نحو 400 شخص بتهمة تحدي الحظر.
مظاهرات إيران: طهران تستنكر "الدعم الأمريكي لمثيري الشغب"
انتقد
مسؤولون بارزون في إيران تصريحات أعضاء في الإدارة الأمريكية لتأييد المتظاهرين
الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران على مدار الأيام الأخيرة.
و قال
رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، إن الولايات المتحدة لن تستفيد أي شيء
من دعم " المشاغبين والمخربين" في إشارة منه إلى المشاركين في
التظاهرات.
وجاء
حديث لاريجاني في اجتماع للمجلس لمناقشة التطورات التي شهدتها البلاد على خلفية
قرار رفع أسعار الوقود.
وكان
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد غرد على موقع تويتر مخاطبا المتظاهرين
قائلا " الولايات معكم".
وتشير
التقارير الواردة من إيران بأن السلطات ألقت القبض على نحو 200 شخص بتهمة المشاركة
في التظاهرات.
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مظاهرات هونغ كونغ: المحكمة العليا تقضي بعدم دستورية قرار حظر ارتداء الأقنعة
قضت المحكمة العليا في هونغ كونغ بعدم دستورية قرار حظر ارتداء المتظاهرين أقنعة للوقاية من الغازات وذلك في أخر تطورات الأزمة السياسية في الجزيرة التي تشهد منذ أشهر احتجاجات مطالبة بالديمقراطية ومناوئة للصين.
وقال قضاة المحكمة إن القرار- الذي تم اتخاذه بناء على قوانين ترجع إلى حقبة الحكم الاستعماري- يتجاوز ما هو ضروري للتعامل مع التظاهرات.
وكان قرار حظر ارتداء الأقنعة قد اتخذته الزعيمة كاري لام في وقت سابق من الشهر الماضي.
وكان السلطات قد ألقت القبض على نحو 400 شخص بتهمة تحدي الحظر.
مظاهرات إيران: طهران تستنكر "الدعم الأمريكي لمثيري الشغب"
انتقد مسؤولون بارزون في إيران تصريحات أعضاء في الإدارة الأمريكية لتأييد المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران على مدار الأيام الأخيرة.
و قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، إن الولايات المتحدة لن تستفيد أي شيء من دعم " المشاغبين والمخربين" في إشارة منه إلى المشاركين في التظاهرات.
وجاء حديث لاريجاني في اجتماع للمجلس لمناقشة التطورات التي شهدتها البلاد على خلفية قرار رفع أسعار الوقود.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد غرد على موقع تويتر مخاطبا المتظاهرين قائلا " الولايات معكم".
وتشير التقارير الواردة من إيران بأن السلطات ألقت القبض على نحو 200 شخص بتهمة المشاركة في التظاهرات.