مظاهرات إيران: طهران تستنكر "الدعم الأمريكي لمثيري الشغب"

قضت المحكمة العليا في هونغ كونغ بعدم دستورية قرار حظر ارتداء المتظاهرين أقنعة للوقاية من الغازات وذلك في أخر تطورات الأزمة السياسية في الجزيرة التي تشهد منذ أشهر احتجاجات مطالبة بالديمقراطية ومناوئة للصين.

وقال قضاة المحكمة إن القرار- الذي تم اتخاذه بناء على قوانين ترجع إلى حقبة الحكم الاستعماري- يتجاوز ما هو ضروري للتعامل مع التظاهرات.

وكان قرار حظر ارتداء الأقنعة قد اتخذته الزعيمة كاري لام في وقت سابق من الشهر الماضي.

وكان السلطات قد ألقت القبض على نحو 400 شخص بتهمة تحدي الحظر.