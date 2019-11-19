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مرشح رئاسي منافس لترامب: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية

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    جاء ذلك ‏في أعقاب إعلان واشنطن أنها "لن تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي".

  4. برني ساندرز: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية

    قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي وأحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بيرني ساندرز، إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "غير قانونية".

    جاء ذلك تعليقًا على إقرار وزير الخارجية، مارك بومبيو، مساء الإثنين، شرعية المستوطنات وعدم اعتبارها مخالفة للقانون الدولي كما تنص مذكرة قانونية أمريكية تعود للعام 1978.

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