مقتل 12 شخصاً على الأقل بينهم أطفال في قصف استهدف مخيم للنازحين شمالي سوريا

قُتل 12 شخصاً وجُرح 40 آخرون في قصف على مخيم للنازحين في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا مساء الأربعاء.

واتهم معارضون ميليشيات تابعة للنظام السوري بإطلاق صاروخ من قاعدة جنوبي حلب على أحد المخيمات في إدلب على الحدود مع تركيا.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق منطقة "خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.