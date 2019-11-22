عيد استقلال لبنان: "استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي 1943...استقلال لبنان عن الفساد 2019"
يحتفل لبنان اليوم بعيد الاستقلال الوطني بطريقتين مختلفتين، أو بالأحرى بعرضين واحد رسمي والآخر مدني في بيروت.
سيقتصر العرض الرسمي على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وقيادات الجيش والداخلية، وألغي الاستقبال التقليدي في قصر بعبدا.
في المقابل، سيُقام عرض مدني ضخم في ساحة الشهداء، يتوقع أن يحضره آلاف المتظاهرين ضمن فاعليات تضم "أفواجا" مختلفة من المهن والاخت ينخرط فيه أكثر من ثلاثة الاف شخص ضمن فاعليات تضم فرقاً من مختلف المهن، لمواصلة الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام السياسي وتحسين الوضع الاقتصادي المتردي.
ورفع متظاهرون شعارات أمس في بيروت تصف الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال عن الانتداب الفرنسي بـ "الاستقلال عن الفساد".
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بواسطة أحمد ماهر
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حرق "مجسم الثورة" في بيروت
استيقظ المحتجون في ساحة الشهداء في الصباح على خبر حرق مجسم نبض الثورة في قلب الساحة.
وبحسب الفيديو المنتشر للحريق، فإن احدهم يسخر من المجسم وبطريقة ساخرة يقول: "شو حلو هل الصباح احترقت الثورة".
ورد لبنانيون على وسائل التواصل الاجتماعي قائلين إن المجسم احترم لكن "روح الثورة لم تحترق".
عيد استقلال لبنان: "استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي 1943...استقلال لبنان عن الفساد 2019"
يحتفل لبنان اليوم بعيد الاستقلال الوطني بطريقتين مختلفتين، أو بالأحرى بعرضين واحد رسمي والآخر مدني في بيروت.
سيقتصر العرض الرسمي على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وقيادات الجيش والداخلية، وألغي الاستقبال التقليدي في قصر بعبدا.
في المقابل، سيُقام عرض مدني ضخم في ساحة الشهداء، يتوقع أن يحضره آلاف المتظاهرين ضمن فاعليات تضم "أفواجا" مختلفة من المهن والاخت ينخرط فيه أكثر من ثلاثة الاف شخص ضمن فاعليات تضم فرقاً من مختلف المهن، لمواصلة الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام السياسي وتحسين الوضع الاقتصادي المتردي.
ورفع متظاهرون شعارات أمس في بيروت تصف الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال عن الانتداب الفرنسي بـ "الاستقلال عن الفساد".