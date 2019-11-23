التجسس الرقمي: واتس آب تبلغ الهند عن اختراق برنامج إسرائيلي حسابات مستخدميها

أبلغت منصة الرسائل الإلكترونية ،WhatsApp واتس آب، الحكومة الهندية أن متسللين يستخدمون برامج تجسس إسرائيلية قد نجحوا في اختراق حسابات عشرين مستخدمًا في البلد الآسيوي.

وتقول الشركة إنه إذا ما وقع الوصول لبيانات بالفعل، فهي غير قادرة على تحديد ماهيتها بشكل قاطع.

وفي معرض ردهم على استفسار تقني قدم لهم، ذكر القائمون على التطبيق التابع لموقع فيس بوك الإجتماعي، الأكثر استخداما في العالم، أن المهاجمين استهدفوا الهواتف المحمولة لمائة وواحد وعشرين شخصًا وحققوا اختراق الحسابات سالفة الذكر داخل الهند.

وقد نفت الشركة الإسرائيلية ، وهي مجموعة NSO الناشئة في عام 2010، والتي تطور وتبيع هذه برمجيات " بيغاسوس"، محل الحديث، لصالح حكومات، كل ما ورد من مزاعم.

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