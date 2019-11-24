قتلى و جرحى في تحطم طائرة ركاب في الكونغو الديموقراطية

قال مسؤولون محليون في جمهورية الكونغو الديموقراطية إن طائرة ركاب صغيرة تقل نحو 17 راكبا تحطمت في مدينة جوما في شرق البلاد مما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات.

وقال كارلي نزانزو كاسيفيتا حاكم إقليم كيفو الشمالي إن الطائرة تحطمت بعد وقت قليل من إقلاعها في رحلة إلى مدينة بيني.

ولم يتضح بعد عدد الوفيات والجرحى.

و لم يُعلن بعد عن سبب تحطم الطائرة.