قتلى و جرحى في تحطم طائرة ركاب في الكونغو الديموقراطية

قال مسؤولون محليون في\nجمهورية الكونغو الديموقراطية إن طائرة ركاب صغيرة تقل نحو 17 راكبا تحطمت في\nمدينة جوما في شرق البلاد مما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات. وقال كارلي نزانزو\nكاسيفيتا حاكم إقليم كيفو الشمالي إن الطائرة تحطمت بعد وقت قليل من إقلاعها\nفي رحلة إلى مدينة بيني. ولم يتضح بعد عدد الوفيات\nوالجرحى. و لم يُعلن بعد عن سبب تحطم الطائرة.
تغطية مباشرة
بواسطة نغم قاسم
time_stated_uk
قتلى وجرحى في تحطم طائرة ركاب في الكونغو الديموقراطية
قال مسؤولون محليون في جمهورية الكونغو الديموقراطية إن طائرة ركاب صغيرة تقل نحو 17 راكبا تحطمت في مدينة جوما في شرق البلاد مما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات.
وقال كارلي نزانزو كاسيفيتا حاكم إقليم كيفو الشمالي إن الطائرة تحطمت بعد وقت قليل من إقلاعها في رحلة إلى مدينة بيني.
ولم يتضح بعد عدد الوفيات والجرحى.
و لم يُعلن بعد عن سبب تحطم الطائرة.