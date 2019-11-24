تحطم طائرة فى الكونغو
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قتلى و جرحى في تحطم طائرة ركاب في الكونغو الديموقراطية

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بواسطة نغم قاسم

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  1. قتلى وجرحى في تحطم طائرة ركاب في الكونغو الديموقراطية

    قال مسؤولون محليون في جمهورية الكونغو الديموقراطية إن طائرة ركاب صغيرة تقل نحو 17 راكبا تحطمت في مدينة جوما في شرق البلاد مما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات.

    وقال كارلي نزانزو كاسيفيتا حاكم إقليم كيفو الشمالي إن الطائرة تحطمت بعد وقت قليل من إقلاعها في رحلة إلى مدينة بيني.

    ولم يتضح بعد عدد الوفيات والجرحى.

    و لم يُعلن بعد عن سبب تحطم الطائرة.

    تحطم طائرة في مدينة جوما
    Copyright: Getty Images
    Image caption: صورة أرشيفية لتحطم طائرة في مدينة جوما في الكونغو الديموقراطية في 2013
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