اشتباكات في بيروت بين متظاهرين وأنصار لحركة أمل وحزب الله، ورفض تجديد رخصة "أوبر" في لندن

ضمن فريق
فلامينغو البرازيلي لكرة القدم الفوز بلقب بطولة الدوري في بلاده بعد اقل من
٢٤ ساعة من فوزه بلقب دوري أبطال أميركا اللاتينية ( كوبا
ليبرتادوريس).
حيث جاءت هزيمة صاحب المركز الثاني في الدوري البرازيلي
بالميراس أمام جيريمو يوم أمس لتوسع الفارق بين فلامينغو متصدر الترتيب وبالميراس
إلى ١٣ نقطة قبل نهاية الموسم بأربع أسابيع، ما يعني ضمان فريق مدينة ريو دي جانيرو
الفوز باللقب البرازيلي للمرة الأولى منذ عام 2009.
وكان فلامينغو قد حصد يوم السبت الماضي بطولة دوري ابطال
امريكا اللاتينية بعد تغلبه على ريفر بلات الأرجنتيني بهدفين لهدف في مباراة تمكن
فيها لاعبو الفريق البرازيلي من تحويل تقدم الفريق الأرجنتيني عليهم إلي فوز صعب
في الدقائق الاخيرة من زمن اللقاء ليحقق اللقب القاري للمرة الأولى منذ عام
1981.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مظاهرات لبنان: اشتباكات في بيروت بين متظاهرين وأنصار لحركة أمل وحزب الله
وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم اشتباكات في العاصمة اللبنانية
بيروت بين متظاهرين وعدد من الأشخاص من أنصار حزب الله وحركة أمل ممن يعارضون
الاحتجاجات.
ويشهد لبنان منذ منتصف الشهر الماضي تظاهرات كبيرة للتنديد بالأوضاع
الاقتصادية وبالطبقة السياسية الحاكمة.
وقد أسفرت الاشتباكات التي جرت
صباح اليوم عن وقوع اصابات قبل أن تتدخل القوى الأمنية للفصل بين الطرفين.
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فلامينغو البرازيلي يحصد بطولتين في غضون 24 ساعة
ضمن فريق فلامينغو البرازيلي لكرة القدم الفوز بلقب بطولة الدوري في بلاده بعد اقل من ٢٤ ساعة من فوزه بلقب دوري أبطال أميركا اللاتينية ( كوبا ليبرتادوريس).
حيث جاءت هزيمة صاحب المركز الثاني في الدوري البرازيلي بالميراس أمام جيريمو يوم أمس لتوسع الفارق بين فلامينغو متصدر الترتيب وبالميراس إلى ١٣ نقطة قبل نهاية الموسم بأربع أسابيع، ما يعني ضمان فريق مدينة ريو دي جانيرو الفوز باللقب البرازيلي للمرة الأولى منذ عام 2009.
وكان فلامينغو قد حصد يوم السبت الماضي بطولة دوري ابطال امريكا اللاتينية بعد تغلبه على ريفر بلات الأرجنتيني بهدفين لهدف في مباراة تمكن فيها لاعبو الفريق البرازيلي من تحويل تقدم الفريق الأرجنتيني عليهم إلي فوز صعب في الدقائق الاخيرة من زمن اللقاء ليحقق اللقب القاري للمرة الأولى منذ عام 1981.
مظاهرات لبنان: اشتباكات في بيروت بين متظاهرين وأنصار لحركة أمل وحزب الله
وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم اشتباكات في العاصمة اللبنانية بيروت بين متظاهرين وعدد من الأشخاص من أنصار حزب الله وحركة أمل ممن يعارضون الاحتجاجات.
ويشهد لبنان منذ منتصف الشهر الماضي تظاهرات كبيرة للتنديد بالأوضاع الاقتصادية وبالطبقة السياسية الحاكمة.
وقد أسفرت الاشتباكات التي جرت صباح اليوم عن وقوع اصابات قبل أن تتدخل القوى الأمنية للفصل بين الطرفين.