اشتباكات في بيروت بين متظاهرين وأنصار لحركة أمل وحزب الله، ورفض تجديد رخصة "أوبر" في لندن

ضمن فريق فلامينغو البرازيلي لكرة القدم الفوز بلقب بطولة الدوري في بلاده بعد اقل من ٢٤ ساعة من فوزه بلقب دوري أبطال أميركا اللاتينية ( كوبا ليبرتادوريس).

حيث جاءت هزيمة صاحب المركز الثاني في الدوري البرازيلي بالميراس أمام جيريمو يوم أمس لتوسع الفارق بين فلامينغو متصدر الترتيب وبالميراس إلى ١٣ نقطة قبل نهاية الموسم بأربع أسابيع، ما يعني ضمان فريق مدينة ريو دي جانيرو الفوز باللقب البرازيلي للمرة الأولى منذ عام 2009.

وكان فلامينغو قد حصد يوم السبت الماضي بطولة دوري ابطال امريكا اللاتينية بعد تغلبه على ريفر بلات الأرجنتيني بهدفين لهدف في مباراة تمكن فيها لاعبو الفريق البرازيلي من تحويل تقدم الفريق الأرجنتيني عليهم إلي فوز صعب في الدقائق الاخيرة من زمن اللقاء ليحقق اللقب القاري للمرة الأولى منذ عام 1981.