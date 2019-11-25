معارضون للاحتجاجات في بيروت
مباشر

اشتباكات في بيروت بين متظاهرين وأنصار لحركة أمل وحزب الله، ورفض تجديد رخصة "أوبر" في لندن

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. عاجلرفض تجديد رخصة "أوبر" في لندن

  2. فلامينغو البرازيلي يحصد بطولتين في غضون 24 ساعة

    ضمن فريق فلامينغو البرازيلي لكرة القدم الفوز بلقب بطولة الدوري في بلاده بعد اقل من ٢٤ ساعة من فوزه بلقب دوري أبطال أميركا اللاتينية ( كوبا ليبرتادوريس).

    حيث جاءت هزيمة صاحب المركز الثاني في الدوري البرازيلي بالميراس أمام جيريمو يوم أمس لتوسع الفارق بين فلامينغو متصدر الترتيب وبالميراس إلى ١٣ نقطة قبل نهاية الموسم بأربع أسابيع، ما يعني ضمان فريق مدينة ريو دي جانيرو الفوز باللقب البرازيلي للمرة الأولى منذ عام 2009.

    وكان فلامينغو قد حصد يوم السبت الماضي بطولة دوري ابطال امريكا اللاتينية بعد تغلبه على ريفر بلات الأرجنتيني بهدفين لهدف في مباراة تمكن فيها لاعبو الفريق البرازيلي من تحويل تقدم الفريق الأرجنتيني عليهم إلي فوز صعب في الدقائق الاخيرة من زمن اللقاء ليحقق اللقب القاري للمرة الأولى منذ عام 1981.

    أنصار فلامينغو
    Copyright: Getty Images

  3. مظاهرات لبنان: اشتباكات في بيروت بين متظاهرين وأنصار لحركة أمل وحزب الله

    وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم اشتباكات في العاصمة اللبنانية بيروت بين متظاهرين وعدد من الأشخاص من أنصار حزب الله وحركة أمل ممن يعارضون الاحتجاجات.

    ويشهد لبنان منذ منتصف الشهر الماضي تظاهرات كبيرة للتنديد بالأوضاع الاقتصادية وبالطبقة السياسية الحاكمة.

    وقد أسفرت الاشتباكات التي جرت صباح اليوم عن وقوع اصابات قبل أن تتدخل القوى الأمنية للفصل بين الطرفين.

العودة إلى أعلى