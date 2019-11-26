قوات الأمن في بيروت
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مظاهرات لبنان: إطلاق نار واشتباكات بين مؤيدين للحريري وأنصار لحركة أمل وحزب الله

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  1. مقتل 13 جنديا فرنسيا في تصادم مروحتين في مالي

    قالت الرئاسة الفرنسية إن 13 جنديا فرنسيا من قوات مكافحة الإرهاب الموجودة في مالي قتلوا في تصادم مروحتين بشمالي البلاد.

    وبحسب قصر الإليزيه فإن الحادث وقع مساء أمس عندما كانت القوات "منخرطة في القتال ضد الجهاديين الذين شنوا سلسلة من الهجمات القاتلة في الأسابيع الأخيرة بشمال مالي".

  2. مظاهرات لبنان: إطلاق نار واشتباكات بين مؤيدين للحريري وأنصار لحركة أمل وحزب الله

    تفيد التقارير الواردة من العاصمة اللبنانية بيروت بوقوع اشتباكات مساء أمس بين مؤيدين لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وأنصار لحركة أمل وحزب الله.

    ويشهد لبنان منذ منتصف الشهر الماضي تظاهرات كبيرة منددة بالأوضاع الاقتصادية والطبقة السياسية الحاكمة وهي الاحتجاجات التي دفعت الحريري إلى الاستقالة.

    وبحسب الوكالة الوطنية للأنباء فإن الاشتباكات وقعت بمنطقة الكولا دون أن ترد تقارير عن وقوع إصابات.

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