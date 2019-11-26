مظاهرات لبنان: إطلاق نار واشتباكات بين مؤيدين للحريري وأنصار لحركة أمل وحزب الله

قالت الرئاسة الفرنسية إن 13 جنديا فرنسيا من قوات مكافحة الإرهاب الموجودة في مالي قتلوا في تصادم مروحتين بشمالي البلاد.

وبحسب قصر الإليزيه فإن الحادث وقع مساء أمس عندما كانت القوات "منخرطة في القتال ضد الجهاديين الذين شنوا سلسلة من الهجمات القاتلة في الأسابيع الأخيرة بشمال مالي".