لمنافسة أردوغان: وزير الاقتصاد السابق سيؤسس حزبا جديدا، وبرشلونة في مواجهة بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

يلتقي برشلونة مساء اليوم الأربعاء بروسيا دورتموند ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وستقام المباراة على ملعب الفريق الكتالوني "كامب نو". ويتصدر برشلونة المجموعة بثمان نقاط، يليه بروسيا برصيد سبع نقاط، فيما يأتي إنتر ميلان في المركز الثالث وسلافيا براغ التشيكي في المركز الرابع.
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برشلونة في مواجهة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا
يلتقي برشلونة مساء اليوم الأربعاء بروسيا دورتموند ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وستقام المباراة على ملعب الفريق الكتالوني "كامب نو".
ويتصدر برشلونة المجموعة بثمان نقاط، يليه بروسيا برصيد سبع نقاط، فيما يأتي إنتر ميلان في المركز الثالث وسلافيا براغ التشيكي في المركز الرابع.
لمنافسة أردوغان: وزير الاقتصاد السابق سيؤسس حزبا جديدا
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد التركي السابق علي باباجان أنه سيؤسس حزبا سياسيا جديدا قبل نهاية العام الجاري، لأن البلد دخل "نفقا مظلما" في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان باباجان، 52 عاما، قد ترك حزب العدالة والتنمية الحاكم في يوليو/ تموز الماضي بسبب "تباينات عميقة" مع قيادته.
وأضاف في تصريحات لتفلزيون "خبر ترك" أن تركيا في حاجة لرؤية جديدة.
ولم يطلق المسؤول التركي السابق اسما على حزبه، لكنه أوضح أنه سيكون حركة سياسية شعبية رئيسية.