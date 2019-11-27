لمنافسة أردوغان: وزير الاقتصاد السابق سيؤسس حزبا جديدا، وبرشلونة في مواجهة بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد التركي السابق علي باباجان أنه سيؤسس حزبا سياسيا جديدا قبل نهاية العام الجاري، لأن البلد دخل "نفقا مظلما" في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان باباجان، 52 عاما، قد ترك حزب العدالة والتنمية الحاكم في يوليو/ تموز الماضي بسبب "تباينات عميقة" مع قيادته.

وأضاف في تصريحات لتفلزيون "خبر ترك" أن تركيا في حاجة لرؤية جديدة.

ولم يطلق المسؤول التركي السابق اسما على حزبه، لكنه أوضح أنه سيكون حركة سياسية شعبية رئيسية.