قررت الحكومة العراقية اليوم إرسال تعزيزات من الجيش إلى عدد من المحافظات في وسط وجنوب البلاد، إثر تصاعد الاحتجاجات المنددة بالفساد. وارتفعت حدة التظاهرات في الأيام الأخيرة في محافظات جنوبي العراق ووسطه. وأسفرت التظاهرات وأعمال العنف عن سقوط أكثر من 360 قتيلا و15 ألف جريح خلال شهرين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر طبية وأمنية، إذ أن السلطات لم تعد تنشر أرقاما رسمية.
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تعزيزات من الجيش إلى محافظات في جنوب ووسط العراق
قررت الحكومة العراقية اليوم إرسال تعزيزات من الجيش إلى عدد من المحافظات في وسط وجنوب البلاد، إثر تصاعد الاحتجاجات المنددة بالفساد.
وارتفعت حدة التظاهرات في الأيام الأخيرة في محافظات جنوبي العراق ووسطه.
وأسفرت التظاهرات وأعمال العنف عن سقوط أكثر من 360 قتيلا و15 ألف جريح خلال شهرين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر طبية وأمنية، إذ أن السلطات لم تعد تنشر أرقاما رسمية.
مظاهرات العراق: مقتل 8 وإصابة العشرات في الناصرية
وتعزيزات عسكرية لمحافظات في الجنوب قتل 8 وأصيب أكثر من 45 في مواجهات بين الأمن والمتظاهرين في مدينة الناصرية، جنوب العراق.
وتشهد محافظات عدة في الجنوب اعتصامات واحتجاجات مناهضة للحكومة منذ أسابيع.
وكان متظاهرون أضرموا النار، الأربعاء، في القنصلية الإيرانية في النجف إثر يوم دامٍ.