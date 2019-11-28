مظاهرات العراق: مقتل 8 وإصابة العشرات في الناصرية، وتعزيزات عسكرية لمحافظات في الجنوب

قررت الحكومة العراقية اليوم إرسال تعزيزات من الجيش إلى عدد من المحافظات في وسط وجنوب البلاد، إثر تصاعد الاحتجاجات المنددة بالفساد.

وارتفعت حدة التظاهرات في الأيام الأخيرة في محافظات جنوبي العراق ووسطه.

وأسفرت التظاهرات وأعمال العنف عن سقوط أكثر من 360 قتيلا و15 ألف جريح خلال شهرين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر طبية وأمنية، إذ أن السلطات لم تعد تنشر أرقاما رسمية.