مظاهرات العراق: الحكومة ستحاسب المسؤولين عن حرق القنصلية الإيرانية، الصدر: فتنة عمياء في العراق بين "حكومة فاسدة" ومتظاهرين يائسين

الصدر يدعو الحكومة إلى الاستقالة فورا "حقنا للدماء" دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية إلى تقديم استقالتها فورا من أجل "حقن الدماء".

وقال الصدر إن ما يحدث في العراق حاليا "فتنة عمياء بين حكومة فاسدة ومتظاهرين لم يلتزموا بالسلمية بعد يأسهم".