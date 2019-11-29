مظاهرات العراق: الحكومة ستحاسب المسؤولين عن حرق القنصلية الإيرانية، الصدر: فتنة عمياء في العراق بين "حكومة فاسدة" ومتظاهرين يائسين

الصدر يدعو الحكومة إلى الاستقالة فورا "حقنا للدماء" \n\nدعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية إلى تقديم استقالتها فورا من أجل "حقن الدماء". وقال الصدر إن ما يحدث في العراق حاليا "فتنة عمياء بين حكومة فاسدة ومتظاهرين لم يلتزموا بالسلمية بعد يأسهم".
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عاجلممثل السيستاني يحذر من حرب أهلية و اقتتال داخلي
مقتدى الصدر يطالب الحكومة بالاستقالة فورا "حقنا للدماء"
الصدر يدعو الحكومة إلى الاستقالة فورا "حقنا للدماء" دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية إلى تقديم استقالتها فورا من أجل "حقن الدماء".
وقال الصدر إن ما يحدث في العراق حاليا "فتنة عمياء بين حكومة فاسدة ومتظاهرين لم يلتزموا بالسلمية بعد يأسهم".
مظاهرات العراق: الحكومة ستحاسب المسؤولين عن حرق القنصلية الإيرانية،
تعهد وزير الخارجية العراقية محمد الحكيم لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بملاحقة المسؤولين عن حرق قنصلية إيران في النجف مساء الأربعاء.
وأعرب الحكيم في اتصال هاتفي عن أسفه لما حدث معتبرا.
وشهدت محافظة ذي قار جنوب العراق الخميس أعمال عنف خلفت أكثر من 30 قتيلا في صفوف المحتجين برصاص قوات الأمن، وفقا لشهود عيان وصحفيين محليين.
وبدأت الاحتجاجات المنهاضة للحكومة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي للمطالبة بخطط فعلية وعملية لمحاربة الفساد. ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط أكثر من 300 قتيلا وجرح الآلاف.