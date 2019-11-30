مقتل قائد أمني في اشتباكات مع مسلحي تنظيم الدولة شرقي العراق، والمظاهرات في تشيلي تلقي بظلالها على كرة القدم

أعلن اتحاد كرة القدم في تشيلي إنهاء الموسم الكروي قبل موعده بسبب مخاوف أمنية وذلك على خلفية التظاهرات المعارضة التي تشهدها البلاد.

وكان قد تم تعليق المباريات كافة مع بدء أعمال العنف قبل نحو ستة أسابيع.

إلا أن الاتحاد قرر الآن إلغاء مباريات الأسابيع المتبقية على ألا يتم هبوط أو صعود أي فريق.

كما تم إعلان فوز فريق الجامعة الكاثوليكية بلقب الدوري وهو الذي يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه.