متظاهر في تشيلي
مباشر

مقتل قائد أمني في اشتباكات مع مسلحي تنظيم الدولة شرقي العراق، والمظاهرات في تشيلي تلقي بظلالها على كرة القدم

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. المظاهرات في تشيلي تلقي بظلالها على منافسات كرة القدم

    أعلن اتحاد كرة القدم في تشيلي إنهاء الموسم الكروي قبل موعده بسبب مخاوف أمنية وذلك على خلفية التظاهرات المعارضة التي تشهدها البلاد.

    وكان قد تم تعليق المباريات كافة مع بدء أعمال العنف قبل نحو ستة أسابيع.

    إلا أن الاتحاد قرر الآن إلغاء مباريات الأسابيع المتبقية على ألا يتم هبوط أو صعود أي فريق.

    كما تم إعلان فوز فريق الجامعة الكاثوليكية بلقب الدوري وهو الذي يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه.

  2. مقتل قائد أمني في اشتباكات مع مسلحي تنظيم الدولة شرقي العراق

    أفاد مصدر أمني في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شرق العراق بإصابة مدير قوة الأمن الكردية (الآسايش) في ناحية كولجو بقضاء كفري الرائد (سمكو علي) في اشتباكات مع تنظيم "الدولة الإسلامية".

    وبين المصدر أن المواجهات بين الآسايش والمسلحين أعقبت سقوط 3 قذائف هاون أطلقها المسلحون، في مناطق متفرقة في الناحية تسببت فقط بأضرار مادية.

    يذكر أن مسلحي التنظيم يتحصنون في سلسلة جبال حمرين، ومنها يشنون هجمات تستهدف القوات الأمنية والمدنيين في المناطق القريبة منها.

العودة إلى أعلى