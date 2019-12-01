مظاهرات العراق: مذكرة توقيف بحق القائد العسكري جميل الشمري على خلفية مقتل متظاهرين في ذي قار

أصدرت هيئة قضائية عراقية مذكرة قبض ومنع من السفر بحق قائد عسكري بتهمة إصدار أوامر تسببت في قتل متظاهرين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي قد وجه الفريق جميل الشمري لحفظ الأمن في مدينة الناصرية، مركز المحافظة، قبل أن تشهد المحافظة مقتل العشرات من المتظاهرين الأمر الذي أثار غضب عدد من السكان وشيوخ العشائر.

ويشهد العراق منذ نحو شهرين تظاهرات كبيرة في بغداد ومحافظات الجنوب للتنديد بالفساد وانتشار معدلات البطالة وهي المظاهرات التي شهدت مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط أكثر من 400 قتيل.