متظاهرون في هونغ كونغ يقومون بمسيرة إلى القنصلية الأمريكية لتقديم الشكر لواشنطن
توجه المئات من المتظاهرين في هونغ
كونغ صوب مبنى القنصلية الأمريكية للتعبير
عن امتنانهم لدعم واشنطن للحركة المطالبة بالحكم الديمقراطي في الجزيرة.
وحمل العديد من المتظاهرين الأعلام
الأمريكية مرددين شعارات معارضة للصين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد
وافق على مشروع قانون يدعم حقوق الإنسان في الجزيرة وهو الأمر الذي أثار غضب بكين.
وتشهد هونغ كونغ منذ عدة أشهر تظاهرات
مناوئة لبكين ومطالبة بالحكم الديمقراطي.
مظاهرات العراق: مذكرة توقيف بحق القائد العسكري جميل الشمري على خلفية مقتل متظاهرين في ذي قار
أصدرت هيئة قضائية عراقية مذكرة قبض
ومنع من السفر بحق قائد عسكري بتهمة إصدار أوامر تسببت في قتل متظاهرين في محافظة
ذي قار جنوبي البلاد.
وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد
المهدي قد وجه الفريق جميل الشمري لحفظ الأمن في مدينة الناصرية، مركز المحافظة،
قبل أن تشهد المحافظة مقتل العشرات من المتظاهرين الأمر الذي أثار غضب عدد من السكان وشيوخ العشائر.
ويشهد العراق منذ نحو شهرين تظاهرات
كبيرة في بغداد ومحافظات الجنوب للتنديد بالفساد وانتشار معدلات البطالة وهي
المظاهرات التي شهدت مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط أكثر من 400 قتيل.
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متظاهرون في هونغ كونغ يقومون بمسيرة إلى القنصلية الأمريكية لتقديم الشكر لواشنطن
توجه المئات من المتظاهرين في هونغ كونغ صوب مبنى القنصلية الأمريكية للتعبير عن امتنانهم لدعم واشنطن للحركة المطالبة بالحكم الديمقراطي في الجزيرة.
وحمل العديد من المتظاهرين الأعلام الأمريكية مرددين شعارات معارضة للصين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وافق على مشروع قانون يدعم حقوق الإنسان في الجزيرة وهو الأمر الذي أثار غضب بكين.
وتشهد هونغ كونغ منذ عدة أشهر تظاهرات مناوئة لبكين ومطالبة بالحكم الديمقراطي.
مظاهرات العراق: مذكرة توقيف بحق القائد العسكري جميل الشمري على خلفية مقتل متظاهرين في ذي قار
أصدرت هيئة قضائية عراقية مذكرة قبض ومنع من السفر بحق قائد عسكري بتهمة إصدار أوامر تسببت في قتل متظاهرين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي قد وجه الفريق جميل الشمري لحفظ الأمن في مدينة الناصرية، مركز المحافظة، قبل أن تشهد المحافظة مقتل العشرات من المتظاهرين الأمر الذي أثار غضب عدد من السكان وشيوخ العشائر.
ويشهد العراق منذ نحو شهرين تظاهرات كبيرة في بغداد ومحافظات الجنوب للتنديد بالفساد وانتشار معدلات البطالة وهي المظاهرات التي شهدت مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط أكثر من 400 قتيل.