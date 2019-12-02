وفاة 13 مزارعا باكستانيا في حريق منزل بغور الأردن

القاهرة تستضيف جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة
أعرب وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا
عن أملهم في أن تصل الجولة الحالية من المباحثات الفنية المنعقدة فى القاهرة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي إلى حلول للنقاط الخلافية.
وتختلف الدول الثلاث بشأن كمية المياه المتدفقة من السد سنويا
وآليات التشغيل طويل الأمد وموعد بدء تخزين المياه.
وقال الوزراء الثلاثة في كلماتهم الافتتاحية
للجلسة الثانية للمفاوضات، التي يشارك فيها ممثلون عن الولايات المتحدة والبنك
الدولي، إن مباحثات القاهرة ستبني على ما تمت مناقشته في أديس أبابا قبل أسبوعين.
وعقب الجلسة الافتتاحية العلنية دخل
الوزراء الثلاثة في محادثات مغلقة من المقرر أن تستمر اليوم وغدا.
وكانت الدول الثلاث قد توافقت، عقب محادثات في واشنطن قبل نحو شهرين،
على عقد أربعة اجتماعات على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات
المتحدة والبنك الدولي على أن تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل.
وفاة 13 مزارعا باكستانيا في حريق لمنزل بغور الأردن
أعلن الدفاع المدني الأردني وفاة 13 مزارعا باكستانيا، بينهم 8
أطفال، في حريق في بيت من الصفيح في مزرعة في غور الأردن.
كما أصيب ثلاثة أشخاص آخرون في الحريق
الذي نشب بعد منتصف الليل ويُتوقع أنه نجم عن ماس كهربائي.
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القاهرة تستضيف جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة
أعرب وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا عن أملهم في أن تصل الجولة الحالية من المباحثات الفنية المنعقدة فى القاهرة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي إلى حلول للنقاط الخلافية.
وتختلف الدول الثلاث بشأن كمية المياه المتدفقة من السد سنويا وآليات التشغيل طويل الأمد وموعد بدء تخزين المياه.
وقال الوزراء الثلاثة في كلماتهم الافتتاحية للجلسة الثانية للمفاوضات، التي يشارك فيها ممثلون عن الولايات المتحدة والبنك الدولي، إن مباحثات القاهرة ستبني على ما تمت مناقشته في أديس أبابا قبل أسبوعين.
وعقب الجلسة الافتتاحية العلنية دخل الوزراء الثلاثة في محادثات مغلقة من المقرر أن تستمر اليوم وغدا.
وكانت الدول الثلاث قد توافقت، عقب محادثات في واشنطن قبل نحو شهرين، على عقد أربعة اجتماعات على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي على أن تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل.
وفاة 13 مزارعا باكستانيا في حريق لمنزل بغور الأردن
أعلن الدفاع المدني الأردني وفاة 13 مزارعا باكستانيا، بينهم 8 أطفال، في حريق في بيت من الصفيح في مزرعة في غور الأردن.
كما أصيب ثلاثة أشخاص آخرون في الحريق الذي نشب بعد منتصف الليل ويُتوقع أنه نجم عن ماس كهربائي.