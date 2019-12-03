سودانيون يطالبون ترامب برفع الخرطوم من لائحة "الإرهاب"

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حكومة\nبنغلاديش فشلت في توفير تعليم مناسب لنحو\n400 ألف من أطفال لاجئي الروهينجا ممن فروا مع ذويهم من ميانمار. وبحسب المنظمة المعنية بحقوق الإنسان\nفإنه وبينما يحرم الأطفال المهاجرين من الالتحاق بالمدارس المجاورة لمخيمات\nالمهاجرين فإنه لا يوجد تعليم مناسب داخل المخيمات. وكان عدد كبير من مسلمي الروهينجا قد\nنزح من ميانمار هربا من العنف الذي يمارسه الجيش بحقهم.
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منظمة حقوقية تطالب بنغلاديش بتوفير التعليم المناسب لأطفال الروهينجا
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حكومة بنغلاديش فشلت في توفير تعليم مناسب لنحو 400 ألف من أطفال لاجئي الروهينجا ممن فروا مع ذويهم من ميانمار.
وبحسب المنظمة المعنية بحقوق الإنسان فإنه وبينما يحرم الأطفال المهاجرين من الالتحاق بالمدارس المجاورة لمخيمات المهاجرين فإنه لا يوجد تعليم مناسب داخل المخيمات.
وكان عدد كبير من مسلمي الروهينجا قد نزح من ميانمار هربا من العنف الذي يمارسه الجيش بحقهم.
سودانيون يطالبون ترامب برفع الخرطوم من لائحة الدول الداعمة للإرهاب
وقع عدد من الأكاديميين والناشطين السودانيين على خطاب موجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب برفع اسم بلدهم من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
وحاجج الموقعون على الخطاب بأنه لا يجب السماح "لأخطاء نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير بالتأثير على مسار الثورة في بلادهم".
يأتي هذا في الوقت الذي يقوم فيه رئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبد الله حمدوك بزيارة رسمية إلى واشنطن.
وكانت واشنطن قد ادرجت السودان على اللائحة في عام 1993 متهمة الخرطوم بدعم الإرهاب.
وفاة المغني الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم
توفي المغني الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.
وحققت أغاني عبد الرحيم الكثير من الشعبية رغم الانتقادات التي وجهت إليها.
ومن أشهر أغانيه "بأحب عمرو موسى وأكره إسرائيل"