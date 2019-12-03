سودانيون يطالبون ترامب برفع الخرطوم من لائحة "الإرهاب"

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حكومة بنغلاديش فشلت في توفير تعليم مناسب لنحو 400 ألف من أطفال لاجئي الروهينجا ممن فروا مع ذويهم من ميانمار.

وبحسب المنظمة المعنية بحقوق الإنسان فإنه وبينما يحرم الأطفال المهاجرين من الالتحاق بالمدارس المجاورة لمخيمات المهاجرين فإنه لا يوجد تعليم مناسب داخل المخيمات.

وكان عدد كبير من مسلمي الروهينجا قد نزح من ميانمار هربا من العنف الذي يمارسه الجيش بحقهم.