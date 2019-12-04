السلطات العراقية تؤكد اعتقال نائب أبوبكر البغدادي في كركوك

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية التقارير الإعلامية التي أفادت باعتقال ابن عم الزعيم الراحل لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي، في محافظة كركوك.

وفي بيانٍ لها على موقع فيسبوك، قالت خلية الإعلام الأمني إن قوة أمنية اعتقلت حامد شاكر البدري، الذي يكنَّى بابن خلدون، في منطقة الحويجة في كركوك، مشيرة إلى أن ابن خلدون الذي كان نائب البغدادي، والقائد العسكري لمحافظة صلاح الدين، كان يحمل هوية مزورة.