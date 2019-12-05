وزير خارجية إسرائيل: أتمنى أن يخسر كوربين الانتخابات المقبلة

قال وزير خارجية إسرائيل الخميس إنه يأمل أن يخسر جيريمي كوربين الانتخابات البريطانية المقبلة، مشيرا إلى مزاعم عن مناهضة السامية تحيط بزعيم حزب العمال البريطاني المعارض.

وقال الوزير إسرائيل كاتس لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "لا أتدخل في انتخابات وطنية لكنني شخصيا آمل ألا يُنتخب، وسط هذه الموجة من مناهضة السامية، آمل أن يفوز الطرف الآخر".

ولم يرد متحدث باسم حزب العمال البريطاني على طلب للحصول على تعقيب.