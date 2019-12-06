تداعيات ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا: اليونان تطرد السفير الليبي ومصر تحذر

قالت اليونان إنها قررت طرد السفير الليبي تعبيرا عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت.

وأكدت وسائل إعلام يونانية أن الخارجية في أثينا أمهلت السفير الليبي حتى صبيحة الجمعة لتسليمها نص الاتفاق مع تركيا والذي لم تظهر بعد تفاصيله للعلن.

وقد شكك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في شرعية هذا الاتفاق خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الفرنسي، جان إيف لو دريان،إذ رأى الأول أنها تجاوزت الصلاحيات المنصوص عليها في اتفاقية الصخيرات مشددا على ضرورة إسراع الخطى لإيجاد تسوية للأزمة الليبية الداخلية.

وكان البرلمان التركي قد صادق ، الخميس، على "مذكرة تفاهم" موقعة قبل أكثر من أسبوع بين تركيا وحكومة فائز السراج الليبية المعترف بها دوليا وسط اعتراضات خاصة من دول الجوار ومن بينها مصر وقبرص واليونان.