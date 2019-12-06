تداعيات ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا: اليونان تطرد السفير الليبي ومصر تحذر

تمهيدا لرئاسيات مقررة الأسبوع القادم، تشهد الجزائر، مساء الجمعة، مناظرة تليفزيونية بين المرشحين الخمسة لهذا الاستحقاق، في سابقة في تاريخ البلاد.

كما ينتظر أن تشهد شوارع البلد خروج الآف الجزائريين في مظاهرات الجمعة الأسبوعية التي أفضت لرحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم قبل أكثر من ستة أشهر.

ويفترض أن تكون مظاهرات" الحراك الشعبي" هذة الجمعة هي الأخيرة التي تحل قبل رئاسيات الخميس المقبل، إذ يطالب ناشطو الحراك بتعليق العملية الانتخابية برمتها، حتى رحيل جميع رموز النظام السياسي السابق.