تداعيات ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا: اليونان تطرد السفير الليبي ومصر تحذر

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بواسطة مهند هاشم

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  1. انتخابات الرئاسة في الجزائر: أول مناظرة تلفزيونية بين المترشحين الخمسة

    تمهيدا لرئاسيات مقررة الأسبوع القادم، تشهد الجزائر، مساء الجمعة، مناظرة تليفزيونية بين المرشحين الخمسة لهذا الاستحقاق، في سابقة في تاريخ البلاد.

    كما ينتظر أن تشهد شوارع البلد خروج الآف الجزائريين في مظاهرات الجمعة الأسبوعية التي أفضت لرحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم قبل أكثر من ستة أشهر.

    ويفترض أن تكون مظاهرات" الحراك الشعبي" هذة الجمعة هي الأخيرة التي تحل قبل رئاسيات الخميس المقبل، إذ يطالب ناشطو الحراك بتعليق العملية الانتخابية برمتها، حتى رحيل جميع رموز النظام السياسي السابق.

    انتخابات الرئاسة في الجزائر: أول مناظرة تلفزيونية بين المترشحين الخمسة
    Copyright: AFP
    Image caption: صورة تجمع المرشحين للرئاسة في الجزائر: وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي (أقصى اليسار) ورئيس الوزراء السابق عبد المجيد الطبون (الثاني إلى اليسار) ويتوسطهم وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة إلى جانب السياسي علي بن فليس ورئيس حزب حركة المستقبل عبد العزيز بلعيد (أقصى اليمين).

  2. اليونان تطرد سفير ليبيا بسبب الاتفاق بين أنقرة والوفاق

    تشهد الجزائر، مساء اليوم، مناظرة تليفزيونية بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية، في سابقة في تاريخ البلاد. هذا ومن المتوقع أن يخرج الآلاف من الجزائريين اليوم الجمعة في مظاهرات في كامل أرجاء البلاد للأسبوع الثاني والأربعين، منذ اندلاع الحراك الشعبي، في فبراير. وستكون مظاهرات الجمعة الأسبوعية هي الأخيرة، قبيل تنظيم الانتخابات الخميس المقبل. ويطالب ناشطو الحراك الشعبي بإلغاء العملية الانتخابية، إلى حين رحيل جميع رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة. وجرت خلال اليومين الماضيين محاكمة مسؤولين سابقين بينهم رؤساء وزراء سابقون ورجال أعمال بتهم تتعلق بقضايا فساد. ويبقى قائد الجيش ورئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح أبرز الداعمين لمسار الانتخابات الرئاسية.

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