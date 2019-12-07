وزير الدفاع الأمريكي: لدينا ما يكفي لردع أي صراع في الشرق الأوسط، و"نساء المتعة": الجيش الإمبراطوري الياباني طلب امرأة واحدة لكل 70 جنديا

عاجلوكالة الأنباء الفرنسية تنقل عن مصدر في التيار الصدري تعرض منزل زعيم التيار مقتدى الصدر لهجوم بطائرة مسيرة
وكالة الأنباء الفرنسية تنقل عن مصدر في التيار الصدري تعرض منزل زعيم التيار مقتدى الصدر لهجوم بطائرة مسيرة
إريكسون تدفع أكثر من مليار دولار لتسوية تحقيق فساد في أمريكا
قالت وزارة العدل الأمريكية إن شركة اتصالات الهواتف المحمولة
السويدية إريكسون وافقت على دفع ما يتجاوز مليار دولار لتسوية تحقيق فساد يشمل
تقديم رشاوى لمسؤولين حكوميين في دول من بينها الصين وفيتنام وجيبوتي.
وتشمل الاتهامات دفع عقوبة جنائية بأكثر من 520
مليون دولار إضافة إلى 540 مليون دولار تسدد للجنة الأوراق المالية والبورصات
الأمريكية في شأن ذي صلة.
وذكرت السلطات أن إريكسون استخدمت أطرافا ثالثة
لدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين لتأمين عملها وضمان استمراريته.
ReutersCopyright: Reuters
سافرا لبطولة رياضية فتم ترحيلهما باعتبارهما مهاجرين غير شرعيين
قامت كرواتيا بترحيل طالبين نيجيريين كانا يزوران البلاد
لخوض منافسات بطولة دورة في كرة الطاولة إلى مخيم لاجئين في البوسنة المجاورة
تمهيدا لإعادتهما إلى بلادهما.
وكان ضباط بالشرطة الكرواتية قد أوقفا آبيا يوشينا
أليكساندرو وإيبو كينيث شينيدو في العاصمة زغرب معتقدين أنهما مهاجران غير شرعيين
قبل موعد عودتهما إلى نيجيريا بثلاثة أسابيع.
وقال شيندو إننا حاولنا أن نشرح لهما وضعنا وأن أوراقنا
في الفندق ولكنهم أخذونا إلى مركز للشرطة ومن عبر الحدود إلى البوسنة.
قرار للنواب الأمريكي يدعم حل الدولتين لصراع الشرق الأوسط
أصدر مجلس النواب الأمريكي قرارا رمزيا الجمعة
يدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في أعقاب خطوات اتخذها الرئيس
دونالد ترامب اعتبرت منحازة بشدة لإسرائيل.
ووافق المجلس الذي يقوده الديمقراطيون، بأغلبية
226 صوتا مقابل اعتراض 188، في تصويت يتوافق إلى مدى بعيد مع التوجهات الحزبية في
المجلس، على قرار غير ملزم ينص على أن حل الدولتين هو وحده الذي يمكن أن يضمَن
بقاء إسرائيل كدولة يهودية ويلبي تطلعات الفلسطينيين المشروعة لقيام دولتهم الخاصة.
نساء المتعة: الجيش الإمبراطوري الياباني طلب امرأة واحدة لكل 70 جنديا
ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن
وثائق حكومية تعود لوقت الحرب أن الجيش الإمبراطوري الياباني طلب من الحكومة توفير
واحدة من "نساء المتعة" لكل 70 جنديا مما يلقي ضوءا جديدا على ضلوع
طوكيو في الأمر.
ويستخدم مصطلح "نساء المتعة" لوصف
فتيات ونساء، الكثير منهن كوريات، أُجبرن على العمل في بيوت دعارة تابعة للجيش
الياباني خلال الحرب وهي قضية تؤثر على علاقات اليابان مع كوريا الجنوبية منذ عقود.
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عاجلوكالة الأنباء الفرنسية تنقل عن مصدر في التيار الصدري تعرض منزل زعيم التيار مقتدى الصدر لهجوم بطائرة مسيرة
وكالة الأنباء الفرنسية تنقل عن مصدر في التيار الصدري تعرض منزل زعيم التيار مقتدى الصدر لهجوم بطائرة مسيرة
إريكسون تدفع أكثر من مليار دولار لتسوية تحقيق فساد في أمريكا
قالت وزارة العدل الأمريكية إن شركة اتصالات الهواتف المحمولة السويدية إريكسون وافقت على دفع ما يتجاوز مليار دولار لتسوية تحقيق فساد يشمل تقديم رشاوى لمسؤولين حكوميين في دول من بينها الصين وفيتنام وجيبوتي.
وتشمل الاتهامات دفع عقوبة جنائية بأكثر من 520 مليون دولار إضافة إلى 540 مليون دولار تسدد للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في شأن ذي صلة.
وذكرت السلطات أن إريكسون استخدمت أطرافا ثالثة لدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين لتأمين عملها وضمان استمراريته.
سافرا لبطولة رياضية فتم ترحيلهما باعتبارهما مهاجرين غير شرعيين
قامت كرواتيا بترحيل طالبين نيجيريين كانا يزوران البلاد لخوض منافسات بطولة دورة في كرة الطاولة إلى مخيم لاجئين في البوسنة المجاورة تمهيدا لإعادتهما إلى بلادهما.
وكان ضباط بالشرطة الكرواتية قد أوقفا آبيا يوشينا أليكساندرو وإيبو كينيث شينيدو في العاصمة زغرب معتقدين أنهما مهاجران غير شرعيين قبل موعد عودتهما إلى نيجيريا بثلاثة أسابيع.
وقال شيندو إننا حاولنا أن نشرح لهما وضعنا وأن أوراقنا في الفندق ولكنهم أخذونا إلى مركز للشرطة ومن عبر الحدود إلى البوسنة.
قرار للنواب الأمريكي يدعم حل الدولتين لصراع الشرق الأوسط
أصدر مجلس النواب الأمريكي قرارا رمزيا الجمعة يدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في أعقاب خطوات اتخذها الرئيس دونالد ترامب اعتبرت منحازة بشدة لإسرائيل.
ووافق المجلس الذي يقوده الديمقراطيون، بأغلبية 226 صوتا مقابل اعتراض 188، في تصويت يتوافق إلى مدى بعيد مع التوجهات الحزبية في المجلس، على قرار غير ملزم ينص على أن حل الدولتين هو وحده الذي يمكن أن يضمَن بقاء إسرائيل كدولة يهودية ويلبي تطلعات الفلسطينيين المشروعة لقيام دولتهم الخاصة.
نساء المتعة: الجيش الإمبراطوري الياباني طلب امرأة واحدة لكل 70 جنديا
ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن وثائق حكومية تعود لوقت الحرب أن الجيش الإمبراطوري الياباني طلب من الحكومة توفير واحدة من "نساء المتعة" لكل 70 جنديا مما يلقي ضوءا جديدا على ضلوع طوكيو في الأمر.
ويستخدم مصطلح "نساء المتعة" لوصف فتيات ونساء، الكثير منهن كوريات، أُجبرن على العمل في بيوت دعارة تابعة للجيش الياباني خلال الحرب وهي قضية تؤثر على علاقات اليابان مع كوريا الجنوبية منذ عقود.
حكاية "نساء المتعة" اللائي فجرن الخلافات بين اليابان وكوريا الجنوبية
"نساء المتعة" .. خلاف جديد بين اليابان وكوريا الجنوبية
وقالت كيودو إن برقية من القنصل العام في شينغداو في إقليم شاندونغ الصيني إلى وزارة الخارجية في طوكيو ذكرت أن الجيش الإمبراطوري الياباني طلب امرأة واحدة لكل 70 جنديا.
وزير الدفاع الأمريكي: لدينا ما يكفي لردع أي صراع في الشرق الأوسط
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر إنه يعتقد أن الجيش الأمريكي لديه إمكانات كافية في الشرق الأوسط في الوقت الراهن لردع أي صراع.
ونفى اسبر صحة تقرير إعلامي أفاد بأنه يجري بحث زيادة كبيرة في عدد القوات وسط توتر مع إيران.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت مؤخرا أن الولايات المتحدة تدرس إرسال ما يصل إلى 14 ألف عسكري إضافي إلى المنطقة.