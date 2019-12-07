وزير الدفاع الأمريكي: لدينا ما يكفي لردع أي صراع في الشرق الأوسط، و"نساء المتعة": الجيش الإمبراطوري الياباني طلب امرأة واحدة لكل 70 جنديا

قالت وزارة العدل الأمريكية إن شركة اتصالات الهواتف المحمولة السويدية إريكسون وافقت على دفع ما يتجاوز مليار دولار لتسوية تحقيق فساد يشمل تقديم رشاوى لمسؤولين حكوميين في دول من بينها الصين وفيتنام وجيبوتي.

وتشمل الاتهامات دفع عقوبة جنائية بأكثر من 520 مليون دولار إضافة إلى 540 مليون دولار تسدد للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في شأن ذي صلة.

وذكرت السلطات أن إريكسون استخدمت أطرافا ثالثة لدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين لتأمين عملها وضمان استمراريته.