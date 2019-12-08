روحاني يقدم موازنة" الصمود" إلى البرلمان الإيراني، و كوريا الشمالية تجري "تجربة مهمة جدا"

تقام مساء اليوم المباراة النهائية في بطولة خليجي 24 بين منتخبي السعودية و البحرين على ملعب عبدالله بن خليفة في قطر.

وكان منتخب السعودية قد بلغ الدور النهائي عقب فوزه على نظيره القطري بهدف نظيف، كما تمكن المنتخب البحريني من الوصول للمباراة النهائية عقب فوزه بركلات الترجيح على نظيره العراقي بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما.

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ويسعى الفريقان بشدة للفوز حيث أن آخر لقب توج به المنتخب السعودي كان خليجي 16 الذي أقيم في الكويت عام 2003. أما المنتخب البحريني، الذي لم يفز بهذه البطولة من قبل، فيسعى للتتويج لأول مرة.