روحاني يقدم موازنة" الصمود" إلى البرلمان الإيراني، و كوريا الشمالية تجري "تجربة مهمة جدا"

كأس الخليج: السعودية تواجه البحرين في نهائي النسخة 24
تقام مساء اليوم المباراة النهائية في بطولة خليجي 24 بين منتخبي السعودية و البحرين على ملعب عبدالله بن خليفة في قطر.
وكان منتخب السعودية قد بلغ الدور النهائي عقب فوزه على نظيره القطري بهدف نظيف، كما تمكن المنتخب البحريني من الوصول للمباراة النهائية عقب فوزه بركلات الترجيح على نظيره العراقي بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما.
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كأس الخليج: السعودية تواجه البحرين في نهائي النسخة 24
تقام مساء اليوم المباراة النهائية في بطولة خليجي 24 بين منتخبي السعودية و البحرين على ملعب عبدالله بن خليفة في قطر.
وكان منتخب السعودية قد بلغ الدور النهائي عقب فوزه على نظيره القطري بهدف نظيف، كما تمكن المنتخب البحريني من الوصول للمباراة النهائية عقب فوزه بركلات الترجيح على نظيره العراقي بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما.
كأس الخليج: هل تسهم بطولة "خليجي 24" المقامة في قطر في إنهاء الأزمة الخليجية؟
كأس الخليج: هل تنهي البطولة المقامة في قطر بمشاركة السعودية والإمارات الأزمة الخليجية؟
ويسعى الفريقان بشدة للفوز حيث أن آخر لقب توج به المنتخب السعودي كان خليجي 16 الذي أقيم في الكويت عام 2003. أما المنتخب البحريني، الذي لم يفز بهذه البطولة من قبل، فيسعى للتتويج لأول مرة.
الآلاف يقضون ليلتهم في العراء دعما للمشردين
قضى آلاف الأشخاص ليلتهم في العراء في وسط العاصمة لندن، وذلك كجزء من حملة عالمية لجمع التبرعات من أجل مساعدة المشردين.
ونام المشاركون في الفاعلية في الشوارع في درجة حرارة بلغت نحو 10 درجات مئوية ووسط أمطار غزيرة لإظهار تضامنهم مع المشردين، كما شارك عدد من المشاهير في الفاعلية التي انطلقت في كل من لندن وإدنبرة وكارديف.
وتوقع المنظمون، مشاركة أكثر من 50 ألف شخص في الفعالية حول العالم، حيث خرج عديدون للنوم في الشوارع في نيويورك بالولايات المتحدة ودبلن عاصمة أيرلندا وبريسبان في أستراليا.
ويأمل المنظمون أن تساهم الفعالية في جمع نحو 50 مليون دولار لصالح الجمعيات الخيرية التي تساعد المشردين.
كوريا الشمالية تجري "تجربة مهمة جدا"
قالت كوريا الشمالية إنها نفذت "تجربة مهمة للغاية" في موقع لإطلاق أقمار صناعية.
وأشارت وكالة الأنباء الحكومية عن أن نتائج التجربة ستستهم في تغيير وضع البلاد الاستراتيجي دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل.
إلا أن عددا من المحللين العسكريين يعتقدون أن الأمر يتعلق باختبار أرضي لمحرك يمكن أن يستخدم في إطلاق الأقمار الصناعية أو صاروخ عابر للقارات.
وتأتي هذا التطورات في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى حمل كوريا الشمالية على التخلي عن برنامجها النووي والصاروخي.
روحاني يقدم موازنة" الصمود" إلى البرلمان الإيراني
قدم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مشروع موازنة العام المالي المقبل إلى مجلس الشورى في البلاد واصفا الخطة الاقتصادية بموازنة " الصمود والتصدي" للحظر المفروض علي بلاده من قبل واشنطن.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية فإن روحاني قال إن مشروع الموازنة، التي يبلغ حجمها نحو 134 مليار دولار، يهدف إلى تقليص الاعتماد على صادرات البلاد من النفط والتي تتعرض لعقوبات أمريكية.
وكان رفع أسعار المحروقات في الشهر الماضي بإيران قد أدى إلى تظاهرات راح ضحيتها نحو مائتي شخص.