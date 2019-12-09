اجتماع جديد في واشنطن لمناقشة أزمة "سد النهضة"، ولقطات تظهر وجود سائحين في فوهة بركان قبل دقائق من ثورانه في نيوزيلندا

تعقد فى واشنطن اليوم اجتماعات وزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا، لتقييم نتائج الاجتماعين الأول والثانى بين وزراء الري في مفاوضات سد النهضة وما أحرز بين الدول الثلاث، بعد اجتماعين للجان الفنية والوزراء بحضور مسؤولين أمريكيين وممثلي البنك الدولي.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع استكمال المناقشات حول قواعد ملء الخزان وتشغيله، بعد عرض مصر لرؤيتها حول تخزين وتشغيل السد الإثيوبي على النيل الأزرق، بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث.

وتناولت الاجتماعات السابقة قضايا التشغيل طويل الأمد، وكمية المياه المتدفقة، وبداية الملء الأول، وكيف سيتم التنسيق بشأن التشغيل، والآثار المحتملة للجفاف أثناء ملء وتشغيل وفترات الجفاف المحتملة، واتخاذ تدابير فعالة عند الوصول للمستويات الحرجة، والعلاقة بين تشغيل النهضة، والسد العالي، بما يسهم في التنسيق فى التكيف مع الهيدرولوجيا المتغيرة للنيل الأزرق.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار سلسلة الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولى كمراقبين، وذلك فى ضوء نتائج اجتماع وزراء خارجيةا لدول الثلاث في 6 نوفمبر الماضى.