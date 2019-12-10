مصر: تحديد مسار مفاوضات التوصل لاتفاق مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة
قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء إن
الاجتماع التقييمي الأول لمفاوضات سد النهضة في واشنطن حدد مسار المفاوضات والعناصر
التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير/كانون
ثان 2020.
وحضر الاجتماع وزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا ووزير
الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن ورئيس البنك الدولي ديفيد مالب.
وسجتمع وزراء الخارجية في واشنطن مرة أ×رى في
13 يناير/كانون ثان ، ضمن الاتفاق بعقد اجتماعيين لتقييم المفاوضات في واشنطن.
وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعين فنيين، أحدهما
في أديس أبابا منتصف الشهر الماضي، والثاني
بالقاهرة في 3 ديسمبر/كانون أول الجاري وينتظر اجتماعا بالخرطوم 21 ديسمبر ورابع بأديس
أبابا.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق
حصتها السنوية من مياه نهر النيل، وتقول أديس أبابا إن الهدف من بناء السد هو توليد
الكهرباء.
أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية ويكلّف رئيس الوزراء ترؤُّس وفد بلاده
ذكرت وكالة الأنباء القطرية، الثلاثاء، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كلّف رئيس الوزراء، بترؤس وفد الدوحة في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسيحضر رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، القمة الخليجية المزمع عقدها الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
مصر: تحديد مسار مفاوضات التوصل لاتفاق مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة
قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء إن الاجتماع التقييمي الأول لمفاوضات سد النهضة في واشنطن حدد مسار المفاوضات والعناصر التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير/كانون ثان 2020.
وحضر الاجتماع وزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن ورئيس البنك الدولي ديفيد مالب.
وسجتمع وزراء الخارجية في واشنطن مرة أ×رى في 13 يناير/كانون ثان ، ضمن الاتفاق بعقد اجتماعيين لتقييم المفاوضات في واشنطن.
وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعين فنيين، أحدهما في أديس أبابا منتصف الشهر الماضي، والثاني بالقاهرة في 3 ديسمبر/كانون أول الجاري وينتظر اجتماعا بالخرطوم 21 ديسمبر ورابع بأديس أبابا.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، وتقول أديس أبابا إن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء.
أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية ويكلّف رئيس الوزراء ترؤُّس وفد بلاده
ذكرت وكالة الأنباء القطرية، الثلاثاء، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كلّف رئيس الوزراء، بترؤس وفد الدوحة في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسيحضر رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، القمة الخليجية المزمع عقدها الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض.