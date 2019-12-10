أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية ويكلّف رئيس الوزراء ترؤُّس وفد بلاده

قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء إن الاجتماع التقييمي الأول لمفاوضات سد النهضة في واشنطن حدد مسار المفاوضات والعناصر التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير/كانون ثان 2020.

وحضر الاجتماع وزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن ورئيس البنك الدولي ديفيد مالب.

وسجتمع وزراء الخارجية في واشنطن مرة أ×رى في 13 يناير/كانون ثان ، ضمن الاتفاق بعقد اجتماعيين لتقييم المفاوضات في واشنطن.

وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعين فنيين، أحدهما في أديس أبابا منتصف الشهر الماضي، والثاني بالقاهرة في 3 ديسمبر/كانون أول الجاري وينتظر اجتماعا بالخرطوم 21 ديسمبر ورابع بأديس أبابا.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، وتقول أديس أبابا إن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء.