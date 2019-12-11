أنقرة تحذر واشنطن من مغبة فرض عقوبات بسبب صواريخ روسية، وبريطانيا تستعد للانتخابات العامة

قادة الاحزاب السياسية في بريطانيا يواصلون حملاتهم الدعائية قبل يوم من الانتخابات
يواصل قادة الأحزاب السياسية في بريطانيا حملاتهم الانتخابية قبل يوم
من الانتخابات العامة.
وسيشارك كل من رئيس الوزراء بوريس جونسون وزعيم حزب العمال المعارض،
جيرمي كوربين في عدة مسيرات انتخابية.
وكان جونسون قد شدد خلال حملته الانتخابية على أهمية حصول حزب
المحافظين على أغلبية مطلقة لوضع نهاية لعجز البرلمان عن القيام بمهامه بجانب
إتمام عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بنهاية شهر يناير/كانون
ثاني المقبل.
من جهته تعهد كوربين بزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم في
حال فوزه بالانتخابات.
وتظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب المحافظين الحاكم إلا أن البيانات لا
تستبعد انتخاب برلمان لا يحظى فيه المحافظون بأغلبية.
أنقرة تهدد بإعادة النظر في الوجود العسكري الأمريكي في قاعدتين بتركيا
Getty ImagesCopyright: Getty Images
حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، من أن
بلاده ستعيد النظر في وجود القوات الأمريكية في قاعدتيْ "أنجيرليك"
و"كورجيك"، في حال فرضت واشنطن عقوبات على تركيا بشأن منظومة "إس
400" الدفاعية الروسية.
وقال جاويش أوغلو إنه "إذا أقدمت الولايات المتحدة
الأمريكية على خطوة سلبية ضد تركيا، فإن أنقرة سترد عليها".
يذكر أن شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة أس 400 قد أثار غضب واشنطن.
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قادة الاحزاب السياسية في بريطانيا يواصلون حملاتهم الدعائية قبل يوم من الانتخابات
يواصل قادة الأحزاب السياسية في بريطانيا حملاتهم الانتخابية قبل يوم من الانتخابات العامة.
وسيشارك كل من رئيس الوزراء بوريس جونسون وزعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين في عدة مسيرات انتخابية.
وكان جونسون قد شدد خلال حملته الانتخابية على أهمية حصول حزب المحافظين على أغلبية مطلقة لوضع نهاية لعجز البرلمان عن القيام بمهامه بجانب إتمام عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بنهاية شهر يناير/كانون ثاني المقبل.
من جهته تعهد كوربين بزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم في حال فوزه بالانتخابات.
وتظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب المحافظين الحاكم إلا أن البيانات لا تستبعد انتخاب برلمان لا يحظى فيه المحافظون بأغلبية.
أنقرة تهدد بإعادة النظر في الوجود العسكري الأمريكي في قاعدتين بتركيا
حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، من أن بلاده ستعيد النظر في وجود القوات الأمريكية في قاعدتيْ "أنجيرليك" و"كورجيك"، في حال فرضت واشنطن عقوبات على تركيا بشأن منظومة "إس 400" الدفاعية الروسية.
وقال جاويش أوغلو إنه "إذا أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على خطوة سلبية ضد تركيا، فإن أنقرة سترد عليها".
يذكر أن شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة أس 400 قد أثار غضب واشنطن.