أنقرة تحذر واشنطن من مغبة فرض عقوبات بسبب صواريخ روسية، وبريطانيا تستعد للانتخابات العامة

يواصل قادة الأحزاب السياسية في بريطانيا حملاتهم الانتخابية قبل يوم من الانتخابات العامة.

وسيشارك كل من رئيس الوزراء بوريس جونسون وزعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين في عدة مسيرات انتخابية.

وكان جونسون قد شدد خلال حملته الانتخابية على أهمية حصول حزب المحافظين على أغلبية مطلقة لوضع نهاية لعجز البرلمان عن القيام بمهامه بجانب إتمام عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بنهاية شهر يناير/كانون ثاني المقبل.

من جهته تعهد كوربين بزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم في حال فوزه بالانتخابات.

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب المحافظين الحاكم إلا أن البيانات لا تستبعد انتخاب برلمان لا يحظى فيه المحافظون بأغلبية.