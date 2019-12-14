قطر: "تقدم طفيف" باتجاه تسوية الخلاف مع دول خليجية ومصر، وأصغر رئيسة وزراء في العالم: "لست مثلا أعلى"

قالت سانا رئيسة وزراء فنلندا الجديدة البالغة من العمر 34 عاما، وهي أصغر من يتولى هذا المنصب في العالم:" لا أشعر بأني مثل أعلى. ربما أكون كذلك بالنسبة للبعض لكننا جميعا بشر، ما يهم هو القضايا وليس من هم وراء القضايا التي نعمل جميعا عليها، أعتقد أن كل واحد مهم".

من هي سانا مارين، أصغر رئيسة وزراء في العالم؟

وقالت مارين التي بدأت العمل السياسي وهي في منتصف العشرينيات في تصريحات صحفية إنها اهتمت بتغير المناخ وخالجها شعور "بأن الجيل الأكبر لا يوليه الاهتمام الكافي". وقالت إن السر وراء نجاحها هو العمل الجاد.

وأضافت مارين التي سترأس حكومة بها 13 وزيرة من بين وزراء مجموعهم 19 وزيرا إنها ستعمل مع الحلفاء الأوروبيين عن قرب.