قطر: "تقدم طفيف" باتجاه تسوية الخلاف مع دول خليجية ومصر، وأصغر رئيسة وزراء في العالم: "لست مثلا أعلى"

وفاجأ فرنانديز، الذي أدى اليمين
رئيسا للبلاد الثلاثاء الماضي طلابه في
جامعة بوينس أيرس عندما جاءهم ليشرف على امتحان مادة الجريمة والعدالة التي درسّها
لهم حين كان أستاذا في القانون قبل أن يسعى لمنصب رئيس الدولة هذا العام.
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أصغر رئيسة وزراء في العالم: "لست مثلا أعلى"
قالت سانا رئيسة وزراء
فنلندا الجديدة البالغة من العمر 34 عاما، وهي أصغر من يتولى هذا المنصب في العالم:"
لا أشعر بأني مثل أعلى. ربما أكون كذلك بالنسبة للبعض لكننا جميعا بشر، ما يهم هو
القضايا وليس من هم وراء القضايا التي نعمل جميعا عليها، أعتقد أن كل واحد مهم".
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استدعاء زوجة البشير للتحقيق في حيازة "أراض وأموال"
تم استدعاء وداد بابكر زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير للتحقيق في حيازة أراض وأموال في حسابات بنكية، بحسب موقع Baj الإخباري. وذكر التقرير الذي نشره الموقع إنه من المستبعد إطلاق سراحها قريبا.
يذكر أن وداد بابكر قيد الإقامة الجبرية منذ الإطاحة بزوجها في 11 ابريل/نيسان الماضي.
رئيس الأرجنتين الجديد يعود إلى عمله القديم
عاد رئيس الأرجنتين الجديد ألبرتو فرنانديز، البالغ من العمر 60 عاما، لوظيفته القديمة لبضع ساعات كي ينجز عملا لم يستكمله كأستاذ جامعي يشرف على الامتحانات النهائية.
ماذا تعرف عن ألبرتو فرنانديز رئيس الأرجنتين الجديد "صانع الرؤساء"
وفاجأ فرنانديز، الذي أدى اليمين رئيسا للبلاد الثلاثاء الماضي طلابه في جامعة بوينس أيرس عندما جاءهم ليشرف على امتحان مادة الجريمة والعدالة التي درسّها لهم حين كان أستاذا في القانون قبل أن يسعى لمنصب رئيس الدولة هذا العام.
أصغر رئيسة وزراء في العالم: "لست مثلا أعلى"
قالت سانا رئيسة وزراء فنلندا الجديدة البالغة من العمر 34 عاما، وهي أصغر من يتولى هذا المنصب في العالم:" لا أشعر بأني مثل أعلى. ربما أكون كذلك بالنسبة للبعض لكننا جميعا بشر، ما يهم هو القضايا وليس من هم وراء القضايا التي نعمل جميعا عليها، أعتقد أن كل واحد مهم".
من هي سانا مارين، أصغر رئيسة وزراء في العالم؟
وقالت مارين التي بدأت العمل السياسي وهي في منتصف العشرينيات في تصريحات صحفية إنها اهتمت بتغير المناخ وخالجها شعور "بأن الجيل الأكبر لا يوليه الاهتمام الكافي". وقالت إن السر وراء نجاحها هو العمل الجاد.
وأضافت مارين التي سترأس حكومة بها 13 وزيرة من بين وزراء مجموعهم 19 وزيرا إنها ستعمل مع الحلفاء الأوروبيين عن قرب.
إثيوبيا تحصل على قرض 3 مليارات دولار من البنك الدولي
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن إثيوبيا ستحصل على ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي لتدعيم إصلاحات في اقتصادها الخاضع تقليديا لسيطرة الدولة.
كان صندوق النقد الدولي قال قبل إنه توصل إلى اتفاق أولي على حزمة تمويل مدتها ثلاث سنوات بقيمة 2.9 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا.
ولم يذكر آبي أحمد مزيدا من التفاصيل بخصوص التمويل المقدم من البنك الدولي.
قطر: "تقدم طفيف" باتجاه تسوية الخلاف مع دول خليجية ومصر
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني السبت إن تقدما طفيفا تحقق في سبيل حل الخلاف الذي نشب قبل عامين ونصف العام مع دول خليجية ومصر.
وردا على سؤال عما إذا كان أي تقدم قد تحقق خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت الأسبوع الماضي، قال الوزير لوكالة رويترز للأنباء:" إن تقدما طفيفا تحقق، مجرد تقدم طفيف".
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر روابط التجارة والدبلوماسية مع قطر في يونيو حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة الاتهام وتتهم جيرانها بالسعي للنيل من سيادتها.