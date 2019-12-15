حماس تنتقد قرار إسرائيل منع المسيحيين في غزة من زيارة بيت لحم أثناء احتفالات عيد الميلاد

اعتذر زعيم حزب\nالعمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربين، عن الهزيمة الكبيرة التي تكبدها الحزب في\nالانتخابات العامة التي جرت يوم الخميس الماضي. ونشر كوربين مقال رأي في صحيفتي صنداي ميرور والاوبزفر يقر فيه\nبالهزيمة ويقر فيها بمسؤوليته عن الهزيمة الفادحة. وكان حزب المحافظين الحاكم قد حقق نصرا كبيرا في\nالانتخابات، حيث تمكن من انتزاع دوائر انتخابية في شمال ووسط إنجلترا كانت دوما\nتصوت للعمال.
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زعيم المعارضة البريطانية يقر بمسؤوليته عن هزيمة العمال في الانتخابات العامة
اعتذر زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربين، عن الهزيمة الكبيرة التي تكبدها الحزب في الانتخابات العامة التي جرت يوم الخميس الماضي.
ونشر كوربين مقال رأي في صحيفتي صنداي ميرور والاوبزفر يقر فيه بالهزيمة ويقر فيها بمسؤوليته عن الهزيمة الفادحة.
وكان حزب المحافظين الحاكم قد حقق نصرا كبيرا في الانتخابات، حيث تمكن من انتزاع دوائر انتخابية في شمال ووسط إنجلترا كانت دوما تصوت للعمال.
حماس تنتقد قرار إسرائيل منع المسيحيين في غزة من زيارة بيت لحم
انتقدت حركة حماس الفلسطينية قرار إسرائيل منع المسيحيين في قطاع غزة منالسفر إلى مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة لحضور احتفالات عيد الميلاد.
وأرجعت الحكومة الإسرائيلية قرار تعديل سياستها الخاصة بالسماح للمسيحين في غزة بزيارة بيت لحم إلى "أسباب أمنية"
ويعيش نحو ألف مسيحي، أغلبهم من طائفة الروم الارثوذكس، في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس.
وكانت إسرائيل تسمح للمئات من مسيحيي القطاع بزيارة بيت لحم سنويا أثناء احتفالات عيد الميلاد.
هذا وقد انتقدت جماعة حقوقية إسرائيلية القرار كما دعا عدد من قادة الكنيس إسرائيل إلى التراجع عن القرار.