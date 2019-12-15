حماس تنتقد قرار إسرائيل منع المسيحيين في غزة من زيارة بيت لحم أثناء احتفالات عيد الميلاد

اعتذر زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربين، عن الهزيمة الكبيرة التي تكبدها الحزب في الانتخابات العامة التي جرت يوم الخميس الماضي.

ونشر كوربين مقال رأي في صحيفتي صنداي ميرور والاوبزفر يقر فيه بالهزيمة ويقر فيها بمسؤوليته عن الهزيمة الفادحة.

وكان حزب المحافظين الحاكم قد حقق نصرا كبيرا في الانتخابات، حيث تمكن من انتزاع دوائر انتخابية في شمال ووسط إنجلترا كانت دوما تصوت للعمال.