تظاهرات ضد قانون الجنسية في الهند، والصين ترد على حديث مسعود أوزيل حول مسلمي الإيغور

قالت وزارة الخارجية الصينية إن لاعب فريق أرسنال مسعود أوزيل كان ضحية لخداع الأخبار الزائفة ما دفعه إلى انتقاد تعامل بكين مع مسلمي الإيغور.

وكان اللاعب الألماني ذو الأصول التركية قد أثار القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أعقبه قرار التلفزيون الحكومي الصيني عدم بث مباراة فريق أرسنال ومانشستر سيتي يوم أمس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن على أوزيل زيارة إقليم شينغيانغ حيث يسكن الإيغور في حال ما كان مصرا على معرفة ما يدور هناك.

يذكر أن الأمم المتحدة تقول إن هناك ما يكفي من الأدلة على أن نحو مليون من مسلمي الإيغورقيد "مراكز إعادة التأهيل"