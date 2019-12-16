مظاهرات في الهند
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تظاهرات ضد قانون الجنسية في الهند، والصين ترد على حديث مسعود أوزيل حول مسلمي الإيغور

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  1. بكين: حديث مسعود أوزيل عن مسلمي الإيغور جاء بسبب تعرضه لخداع الأخبار الزائفة

    قالت وزارة الخارجية الصينية إن لاعب فريق أرسنال مسعود أوزيل كان ضحية لخداع الأخبار الزائفة ما دفعه إلى انتقاد تعامل بكين مع مسلمي الإيغور.

    وكان اللاعب الألماني ذو الأصول التركية قد أثار القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أعقبه قرار التلفزيون الحكومي الصيني عدم بث مباراة فريق أرسنال ومانشستر سيتي يوم أمس.

    وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن على أوزيل زيارة إقليم شينغيانغ حيث يسكن الإيغور في حال ما كان مصرا على معرفة ما يدور هناك.

    يذكر أن الأمم المتحدة تقول إن هناك ما يكفي من الأدلة على أن نحو مليون من مسلمي الإيغورقيد "مراكز إعادة التأهيل"

    أوزيل
    Copyright: Getty Images

  2. بريطانيا تستعد لبدء نشاطات البرلمان الجديد الذي يسيطر عليه المحافظون

    تشهد العاصمة البريطانية لندن اليوم توافد نحو مائة نائب جديد من حزب المحافظين إلى مبنى البرلمان تحضيرا للمشاركة في الدورة الجديدة لمجلس العموم بعد أربعة أيام من الانتخابات العامة.

    وسيكون في استقبال النواب الجديد رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي سيقوم بتغيير طفيف في تشكيلة حكومة.

    هذا وسيستأنف البرلمان أعماله بشكل رسمي غدا على أن تقوم الملكة بإلقاء خطاب يوم الخميس يتضمن البرنامج التشريعي للحكومة.

    هذا ومن المتوقع أن يركز البرلمان على قضيتي خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ودعم قطاع الصحة.

    بوريس جونسون
    Copyright: Getty Images

  3. تواصل التظاهرات في الهند للتنديد بقانون للجنسية يستثني المهاجرين المسلمين

    شهدت عدة مدن هندية اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا ينددون بقانون للجنسية أثار الكثير من الجدل.

    ويسمح القانون الجديد للمهاجرين من غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة ذات أغلبية مسلمة بالحصول على الجنسية في حال ثبت تعرضهم للتمييز الديني.

    هذا وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقامت باعتقال عدد من المتظاهرين في العاصمة دلهي التي شهدت اضرام النيران في الحافلات وإغلاق الطرق.

    وكان إقرار القانون من قبل البرلمان قد أثار موجة من الاحتجاجات في شمال البلاد، كما تم قطع خدمة الانترنت في عدة مناطق بالبلاد.

    التظاهرات في الهند
    Copyright: Getty Images
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