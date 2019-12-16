تظاهرات ضد قانون الجنسية في الهند، والصين ترد على حديث مسعود أوزيل حول مسلمي الإيغور

قالت وزارة\nالخارجية الصينية إن لاعب فريق أرسنال مسعود أوزيل كان ضحية لخداع الأخبار الزائفة\nما دفعه إلى انتقاد تعامل بكين مع مسلمي الإيغور. وكان اللاعب الألماني\nذو الأصول التركية قد أثار القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أعقبه قرار\nالتلفزيون الحكومي الصيني عدم بث مباراة فريق أرسنال ومانشستر سيتي يوم أمس. وقال المتحدث\nباسم الخارجية الصينية إن على أوزيل زيارة إقليم شينغيانغ حيث يسكن الإيغور في حال ما كان مصرا على معرفة\nما يدور هناك. يذكر أن الأمم المتحدة تقول إن هناك ما يكفي من الأدلة على أن\nنحو مليون من مسلمي الإيغورقيد "مراكز إعادة التأهيل"
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بكين: حديث مسعود أوزيل عن مسلمي الإيغور جاء بسبب تعرضه لخداع الأخبار الزائفة
قالت وزارة الخارجية الصينية إن لاعب فريق أرسنال مسعود أوزيل كان ضحية لخداع الأخبار الزائفة ما دفعه إلى انتقاد تعامل بكين مع مسلمي الإيغور.
وكان اللاعب الألماني ذو الأصول التركية قد أثار القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أعقبه قرار التلفزيون الحكومي الصيني عدم بث مباراة فريق أرسنال ومانشستر سيتي يوم أمس.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن على أوزيل زيارة إقليم شينغيانغ حيث يسكن الإيغور في حال ما كان مصرا على معرفة ما يدور هناك.
يذكر أن الأمم المتحدة تقول إن هناك ما يكفي من الأدلة على أن نحو مليون من مسلمي الإيغورقيد "مراكز إعادة التأهيل"
بريطانيا تستعد لبدء نشاطات البرلمان الجديد الذي يسيطر عليه المحافظون
تشهد العاصمة البريطانية لندن اليوم توافد نحو مائة نائب جديد من حزب المحافظين إلى مبنى البرلمان تحضيرا للمشاركة في الدورة الجديدة لمجلس العموم بعد أربعة أيام من الانتخابات العامة.
وسيكون في استقبال النواب الجديد رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي سيقوم بتغيير طفيف في تشكيلة حكومة.
هذا وسيستأنف البرلمان أعماله بشكل رسمي غدا على أن تقوم الملكة بإلقاء خطاب يوم الخميس يتضمن البرنامج التشريعي للحكومة.
هذا ومن المتوقع أن يركز البرلمان على قضيتي خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ودعم قطاع الصحة.
تواصل التظاهرات في الهند للتنديد بقانون للجنسية يستثني المهاجرين المسلمين
شهدت عدة مدن هندية اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا ينددون بقانون للجنسية أثار الكثير من الجدل.
ويسمح القانون الجديد للمهاجرين من غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة ذات أغلبية مسلمة بالحصول على الجنسية في حال ثبت تعرضهم للتمييز الديني.
هذا وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقامت باعتقال عدد من المتظاهرين في العاصمة دلهي التي شهدت اضرام النيران في الحافلات وإغلاق الطرق.
وكان إقرار القانون من قبل البرلمان قد أثار موجة من الاحتجاجات في شمال البلاد، كما تم قطع خدمة الانترنت في عدة مناطق بالبلاد.