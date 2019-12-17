السيسي: مطالبنا من قطر لم تتحقق لكي نتصالح معها، والحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق بتهمة الخيانة العظمى

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برفيز مشرف بتهمة الخيانة العظمى
قضت محكمة في إسلام أباد بإعدام الجنرال برفيز مشرف، رئيس باكستان السابق.
وصدر الحكم بعد إدانة مشرف، أمام محكمة خاصة، بالخيانة العظمى، وهي التهمة التي وجهت إليه في 2013.
وقد استولى الجنرال مشرف على السلطة في باكستان في انقلاب عسكري في عام 1999، وحكم البلاد في الفترة فيما بين 2001 و2008.
ويقيم مشرف حاليا في دبي، بعد أن سُمح له بمغادرة باكستان لتلقي العلاج الطبي في 2016.
وترجع التهمة التي أدين بها مشرف إلى تعليقه الدستور في عام 2007، عندما فرض حالة الطوارئ، في خطوة كانت تهدف إلى تمديد فترة حكمه.
Pakistan Press Information DepartmentCopyright: Pakistan Press Information Department
السيسي: مطالبنا من قطر لم تتحقق لكي نتصالح معها
قال الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي، إن مطالب مصر والإمارات والسعودية والبحرين، من قطر لم
تتحقق للمصالحة معها.
وخلال رده على
أسئلة من الصحفيين على هامش منتدى "شباب العالم" بشرم الشيخ مساء أمس،
قال السيسي إن موقف مصر من المصالحة مع قطر ثابت وهو تلبية الشروط الـ 13 التي
وضعتها الدول الأربعة المقاطعة للدولة الخليجية من أجل عودة العلاقات.
وأضاف أن هناك
جهودا "صادقة" تبذل ونتمنى أن تنجح.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو/حزيران 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب.
وتنفي قطر هذا الاتهام وتقول إن هذه الإجراءات، من جانب دول المقاطعة، تهدف إلى النيل من سيادتها.
ووضعت دول المقاطعة 13 مطلبا لإنهاء مقاطعة قطر، من بينها:
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الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برفيز مشرف بتهمة الخيانة العظمى
قضت محكمة في إسلام أباد بإعدام الجنرال برفيز مشرف، رئيس باكستان السابق.
وصدر الحكم بعد إدانة مشرف، أمام محكمة خاصة، بالخيانة العظمى، وهي التهمة التي وجهت إليه في 2013.
وقد استولى الجنرال مشرف على السلطة في باكستان في انقلاب عسكري في عام 1999، وحكم البلاد في الفترة فيما بين 2001 و2008.
ويقيم مشرف حاليا في دبي، بعد أن سُمح له بمغادرة باكستان لتلقي العلاج الطبي في 2016.
وترجع التهمة التي أدين بها مشرف إلى تعليقه الدستور في عام 2007، عندما فرض حالة الطوارئ، في خطوة كانت تهدف إلى تمديد فترة حكمه.
السيسي: مطالبنا من قطر لم تتحقق لكي نتصالح معها
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن مطالب مصر والإمارات والسعودية والبحرين، من قطر لم تتحقق للمصالحة معها.
وخلال رده على أسئلة من الصحفيين على هامش منتدى "شباب العالم" بشرم الشيخ مساء أمس، قال السيسي إن موقف مصر من المصالحة مع قطر ثابت وهو تلبية الشروط الـ 13 التي وضعتها الدول الأربعة المقاطعة للدولة الخليجية من أجل عودة العلاقات.
وأضاف أن هناك جهودا "صادقة" تبذل ونتمنى أن تنجح.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو/حزيران 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب.
وتنفي قطر هذا الاتهام وتقول إن هذه الإجراءات، من جانب دول المقاطعة، تهدف إلى النيل من سيادتها.
ووضعت دول المقاطعة 13 مطلبا لإنهاء مقاطعة قطر، من بينها: