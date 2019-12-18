تواصل التظاهرات في العراق، وتطور جديد في قضية الطالب الإيطالي ريجيني

قال مدعيان إيطاليان إن الطالب جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه مقتولا في القاهرة عام 2016، وقع فيما سمياه ”شباك عنكبوتية“ نسجت بمعرفة أجهزة الأمن المصرية في الأسابيع التي سبقت وفاته.

وبحسب ما أفادت وكالة رويترز نقلا عن المحققين، فأن جهاز الأمن الوطني المصري "نسج شبكة قبل وفاة الطالب الإيطالي استخدم فيها أقرب الناس للقتيل في القاهرة.

وكان طالب الدراسات العليا بجامعة كمبردج موجودا في مصر لإجراء أبحاث عن النقابات المستقلة في إطار أطروحة الدكتوراه الخاصة به.

ويزعم المدعيان سيرجيو كولايوكو وميشيل بريستيبينو أن أشخاصا كانوا يعرفون وقتها ريجيني، 28 عاما، قدموا معلومات عنه لأجهزة الأمن.

الطالب اختفى في يناير/كانون اللثاني 2016 ثم عثر عليه مقتولا بالقرب من القاهرة يوم 3 فبراير/شباط وعلى جثمانه آثار تعذيب وسط اتهامات للأمن المصري بالمسؤولية عن قتله، وهو ما ينفيه المسؤولون الأمنيون المصريون.

وقد أدى مقتله ريجيني إلى توتر في العلاقات المصرية الايطالية حتى توافق الجانبين مطلع 2019 على التنسيق القضائي والسياسي والتعاون في التحقيقات لحلحلة الأزمة والوقوف على ما حدث.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات في مصر على تصريحات المدعيين.

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