تواصل التظاهرات في العراق، وتطور جديد في قضية الطالب الإيطالي ريجيني

توني بلير يحذر من عواقب النزعة " الاشتراكية الثورية المجنونة" لكوربين على حزب العمال
حذر
رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، من أن حزب العمال المعارض يتعرض لخطر
إمكانيه الإقصاء من ساحة القوى السياسية الرئيسية في البلاد، وذلك في أعقاب
الهزيمة التي مني بها الحزب في الانتخابات العامة يوم الخميس الماضي.
وقال
بلير إن الحزب الذي قاده لتحقيق الانتصار في ثلاثة انتخابات عامة متتالية، سيواجه
حالة من فقدان الذاكرة الانتخابية في حال لم يتخل عن النزعة " الاشتراكية
الثورية المجنونة" لزعيم الحزب الحالي جيرمي كوربين.
كما
اتهم بلير كوربين بعدم الحسم حيال قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
AFPCopyright: AFP
تظاهرات العراق: تواصل الاحتجاجات الرافضة للأسماء المرشحة لتولي رئاسة الوزراء
تواصلت التظاهرات في أربع محافظات عراقية احتجاجا على الأسماء
المتداولة لتولي منصب رئيس وزراء البلاد.
وانطلقت التظاهرات قبل أكثر من شهرين للتنديد بالفساد والنخبة
السياسية الحاكمة، وهو ما نتج عنه استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه النائب عن كتلة التيار الصدري بدر
الزيادي إن "رئيس الجمهورية برهم صالح سيعرض شخصية
مستقلة لمنصب رئيس الوزراء، وإن المتظاهرون لهم رأي وهم اصحاب قرار، والخميس
سيُحسم اسم المرشح".
AFPCopyright: AFP
محققان إيطاليان: الطالب ريجيني وقع ضحية شبكة نسجها الأمن المصري
قال مدعيان إيطاليان إن الطالب جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه مقتولا في القاهرة عام 2016، وقع فيما سمياه ”شباك عنكبوتية“ نسجت بمعرفة أجهزة الأمن المصرية في الأسابيع التي سبقت وفاته.
وبحسب ما أفادت وكالة رويترز نقلا عن المحققين، فأن جهاز الأمن الوطني المصري "نسج شبكة قبل وفاة الطالب الإيطالي استخدم فيها أقرب الناس للقتيل في القاهرة.
وكان طالب الدراسات العليا بجامعة كمبردج موجودا في مصر لإجراء أبحاث عن النقابات المستقلة في إطار أطروحة الدكتوراه الخاصة به.
ويزعم المدعيان سيرجيو كولايوكو وميشيل بريستيبينو أن أشخاصا كانوا يعرفون وقتها ريجيني، 28 عاما، قدموا معلومات عنه لأجهزة الأمن.
الطالب اختفى في يناير/كانون اللثاني 2016 ثم عثر عليه مقتولا بالقرب من القاهرة يوم 3 فبراير/شباط وعلى جثمانه آثار تعذيب وسط اتهامات للأمن المصري بالمسؤولية عن قتله، وهو ما ينفيه المسؤولون الأمنيون المصريون.
وقد أدى مقتله ريجيني إلى توتر في العلاقات المصرية الايطالية حتى توافق الجانبين مطلع 2019 على التنسيق القضائي والسياسي والتعاون في التحقيقات لحلحلة الأزمة والوقوف على ما حدث.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات في مصر على تصريحات المدعيين.
تقام في وقت لاحق من اليوم مباراة
القمة في الدوري الإسباني لكرة القدم (كلاسيكو) بين صاحب الأرض والجمهور فريق برشلونة
وغريمه التقليدي ريال مدريد.
وكان من المفترض أن تقام المباراة قبل أكثر شهر من تاريخ اليوم إلا أن التظاهرات السياسية التي شهدتها مدينة برشلونة، عاصمة إقليم كاتالونيا الذي يطالب عدد من سكانه بالانفصال عن إسبانيا، حالت دون إقامة المباراة.
ويتقاسم الفريقان صدارة ترتيب الدوري
بعد أن لعب كل منهما 16 مباراة، إلا أن فارق الأهداف ينحاز لصالح فريق برشلونة.
هذا وستتسبب الإصابة في غياب البلجيكي أدين
هازارد عن صفوف الفريق الملكي، والفرنسي
عثمان ديمبلي عن صفوف الفريق الكتالوني.
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توني بلير يحذر من عواقب النزعة " الاشتراكية الثورية المجنونة" لكوربين على حزب العمال
حذر رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، من أن حزب العمال المعارض يتعرض لخطر إمكانيه الإقصاء من ساحة القوى السياسية الرئيسية في البلاد، وذلك في أعقاب الهزيمة التي مني بها الحزب في الانتخابات العامة يوم الخميس الماضي.
وقال بلير إن الحزب الذي قاده لتحقيق الانتصار في ثلاثة انتخابات عامة متتالية، سيواجه حالة من فقدان الذاكرة الانتخابية في حال لم يتخل عن النزعة " الاشتراكية الثورية المجنونة" لزعيم الحزب الحالي جيرمي كوربين.
كما اتهم بلير كوربين بعدم الحسم حيال قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
تظاهرات العراق: تواصل الاحتجاجات الرافضة للأسماء المرشحة لتولي رئاسة الوزراء
تواصلت التظاهرات في أربع محافظات عراقية احتجاجا على الأسماء المتداولة لتولي منصب رئيس وزراء البلاد.
وانطلقت التظاهرات قبل أكثر من شهرين للتنديد بالفساد والنخبة السياسية الحاكمة، وهو ما نتج عنه استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه النائب عن كتلة التيار الصدري بدر الزيادي إن "رئيس الجمهورية برهم صالح سيعرض شخصية مستقلة لمنصب رئيس الوزراء، وإن المتظاهرون لهم رأي وهم اصحاب قرار، والخميس سيُحسم اسم المرشح".
محققان إيطاليان: الطالب ريجيني وقع ضحية شبكة نسجها الأمن المصري
قال مدعيان إيطاليان إن الطالب جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه مقتولا في القاهرة عام 2016، وقع فيما سمياه ”شباك عنكبوتية“ نسجت بمعرفة أجهزة الأمن المصرية في الأسابيع التي سبقت وفاته.
وبحسب ما أفادت وكالة رويترز نقلا عن المحققين، فأن جهاز الأمن الوطني المصري "نسج شبكة قبل وفاة الطالب الإيطالي استخدم فيها أقرب الناس للقتيل في القاهرة.
وكان طالب الدراسات العليا بجامعة كمبردج موجودا في مصر لإجراء أبحاث عن النقابات المستقلة في إطار أطروحة الدكتوراه الخاصة به.
ويزعم المدعيان سيرجيو كولايوكو وميشيل بريستيبينو أن أشخاصا كانوا يعرفون وقتها ريجيني، 28 عاما، قدموا معلومات عنه لأجهزة الأمن.
الطالب اختفى في يناير/كانون اللثاني 2016 ثم عثر عليه مقتولا بالقرب من القاهرة يوم 3 فبراير/شباط وعلى جثمانه آثار تعذيب وسط اتهامات للأمن المصري بالمسؤولية عن قتله، وهو ما ينفيه المسؤولون الأمنيون المصريون.
وقد أدى مقتله ريجيني إلى توتر في العلاقات المصرية الايطالية حتى توافق الجانبين مطلع 2019 على التنسيق القضائي والسياسي والتعاون في التحقيقات لحلحلة الأزمة والوقوف على ما حدث.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات في مصر على تصريحات المدعيين.
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ريال مدريد يحل ضيفا على برشلونة في الـ"كلاسيكو"
تقام في وقت لاحق من اليوم مباراة القمة في الدوري الإسباني لكرة القدم (كلاسيكو) بين صاحب الأرض والجمهور فريق برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد.
وكان من المفترض أن تقام المباراة قبل أكثر شهر من تاريخ اليوم إلا أن التظاهرات السياسية التي شهدتها مدينة برشلونة، عاصمة إقليم كاتالونيا الذي يطالب عدد من سكانه بالانفصال عن إسبانيا، حالت دون إقامة المباراة.
ويتقاسم الفريقان صدارة ترتيب الدوري بعد أن لعب كل منهما 16 مباراة، إلا أن فارق الأهداف ينحاز لصالح فريق برشلونة.
هذا وستتسبب الإصابة في غياب البلجيكي أدين هازارد عن صفوف الفريق الملكي، والفرنسي عثمان ديمبلي عن صفوف الفريق الكتالوني.
تحذير روسي من نشاط لتنظيم الدولة في شمال أفغانستان
حذر مسؤول أمني روسي من أن تنظيم الدولة الإسلامية يعمل على حشد تجمع كبير لمقاتلين في شمال أفغانستان حتى يتمكن من شن هجوم كبير في منطقة وسط آسيا.
وجاء التحذير الذي أطلقه أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باترشيوف أثناء اجتماع تستضيفه العاصمة الإيرانية طهران لبحث الأوضاع في أفغانستان.
ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن باترشيوف قوله إن التقديرات تظهر أن ما بين 2500 إلى ثلاثة ألاف مسلح موجودون في أفغانستان مشددا على أن البلاد تشهد تدهورا متزايدا من الناحية الأمنية.