بدء مشاورات ملزمة لتسمية الساكن الجديد للسراي الحكومي في لبنان وتنصيب عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر

انطلاق المشاورات الملزمة للعثور على رئيس حكومة في لبنان
بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس من قصر بعبدا
الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار مُرشّحٍ لرئاسة
الحكومة الجديدة.
واستقبل عون الكتل النيابية المختلفة بحسب وكالة الأنباء
الوطنية من أجل التوافق على اسم يتولى تشكيل الحكومة
القادمة والتي من المفترض أن تضطلع بدور إصلاحي كبير وبمسؤوليات كبرى في ظل انهيار مالي واقتصادي متسارع في موازاة حراك شعبي على الأرض .
ويقوم النظام السياسي في لبنان على محاصصة طائفية وسياسية، وغالباً ما كان التوافق يتم بين النواب على تسمية رئيس حكومة سني قبل حلول موعد الاستشارات التي عدت دوما إجراءا شكليا وهو ما تعذر هذة المرة.
وترتب الإجراء كنتيجة على تعثّر القوى السياسية في التوافق على مرشح لتشكيل حكومة خلال المهلة المحددة والتي انتهت الإثنين.
ومن المفترض أن يعقب الاستشارات النيابية، اجتماع بين
رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة
النتائج، يستدعى بعدَها الحائزُ على
أعلى عدد من الأصوات ليتم إبلاغه بالتكليف. وفي حال قبوله يُصدر
رئيس الجمهورية مرسومَ
التكليف. ويشهد
لبنان احتجاجات مطلبية مستمرة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أجبرت سعد
الحريري، في 29 من ذلك الشهر، على تقديم استقالة حكومته.
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بواسطة أميرة عباس
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تنصيب عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر
جدد الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، التزامه بمدّ يديه للجميع من أجل استقرار البلاد خلال كلمة ألقاها عقب أدائه اليمين الدستورية.
ودعا تبون جميع الأطراف إلى طي ما سماه بـ"صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة"، متعهدا بتحقيق مطالب الحراك الشعبي، في إطاري التوافق الوطني وقوانين البلاد، على حدّ تعبيره.
وكان تبون، 74 عاما، قد فاز بالانتخابات الرئاسية، الخميس الماضي، بعد حصوله على أكثر من 58 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى.
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انطلاق المشاورات الملزمة للعثور على رئيس حكومة في لبنان
بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس من قصر بعبدا الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار مُرشّحٍ لرئاسة الحكومة الجديدة.
واستقبل عون الكتل النيابية المختلفة بحسب وكالة الأنباء الوطنية من أجل التوافق على اسم يتولى تشكيل الحكومة القادمة والتي من المفترض أن تضطلع بدور إصلاحي كبير وبمسؤوليات كبرى في ظل انهيار مالي واقتصادي متسارع في موازاة حراك شعبي على الأرض .
ويقوم النظام السياسي في لبنان على محاصصة طائفية وسياسية، وغالباً ما كان التوافق يتم بين النواب على تسمية رئيس حكومة سني قبل حلول موعد الاستشارات التي عدت دوما إجراءا شكليا وهو ما تعذر هذة المرة.
وترتب الإجراء كنتيجة على تعثّر القوى السياسية في التوافق على مرشح لتشكيل حكومة خلال المهلة المحددة والتي انتهت الإثنين.
ومن المفترض أن يعقب الاستشارات النيابية، اجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة النتائج، يستدعى بعدَها الحائزُ على أعلى عدد من الأصوات ليتم إبلاغه بالتكليف. وفي حال قبوله يُصدر رئيس الجمهورية مرسومَ التكليف. ويشهد لبنان احتجاجات مطلبية مستمرة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أجبرت سعد الحريري، في 29 من ذلك الشهر، على تقديم استقالة حكومته.
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