بدء مشاورات ملزمة لتسمية الساكن الجديد للسراي الحكومي في لبنان وتنصيب عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر

جدد الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، التزامه بمدّ يديه للجميع من أجل استقرار البلاد خلال كلمة ألقاها عقب أدائه اليمين الدستورية.

ودعا تبون جميع الأطراف إلى طي ما سماه بـ"صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة"، متعهدا بتحقيق مطالب الحراك الشعبي، في إطاري التوافق الوطني وقوانين البلاد، على حدّ تعبيره.

وكان تبون، 74 عاما، قد فاز بالانتخابات الرئاسية، الخميس الماضي، بعد حصوله على أكثر من 58 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى.

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