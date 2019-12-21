كوريا الشمالية تهدد أمريكا بأنها سـ "تدفع الثمن غاليا"، وحكاية طالبة الطب التي أصبحت "ملكا"

بعد وفاة والدها تلقت طالبة الطب تايو أويبولا
آغبونا البالغة من العمر 23 عاما أخبارا غير عادية.
وقالت آغبونا لبي بي سي فوكس أون
أريكا:" لقد اختارني شيوخ مملكة آيي بولاية أوندو في جنوب نيجيريا لأكون ملكا
عليهم خلفا لوالدي".
وقد وافقت آغبونا على العرض الذي يعني
أنها ستكون "ملكا" لفترة مؤقتة حتى يتم تسمية ملك ذكر.
BBCCopyright: BBC
40 مليون دولار ثمرة أول ليلة للجزء الجديد من حرب النجوم
حصد الجزء الجديد من فيلم حرب
النجوم "صعود سكايووكر" 40 مليون دولار من مبيعات التذاكر بالولايات
المتحدة وكندا في أولى ليالي عرضه وذلك وفقا لتقديرات الشركة الموزعة والت ديزني.
وقالت ديزني إن الرقم يجعل الفيلم
خامس أعلى الأعمال السينمائية دخلا في أول أيام عرضه على الإطلاق.
وأضافت أن الفيلم الجديد جمع أكثر
من 59 مليون دولار في الأسواق الدولية.
وجاءت إيرادات اليوم الأول في
الولايات المتحدة وكندا أقل من الجزأين السابقين"ذا فورس أويكنز" الذي
جمع 57 مليون دولار في أول ليلة بدور العرض عام 2015 و"ذا لاست جيداي"
الذي سجل 45 مليونا في 2017.
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كوريا الشمالية تهدد أمريكا بأنها سـ "تدفع الثمن غاليا"
انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة السبت لتناولها سجل بيونغيانغ
في حقوق الإنسان، وقالت إن كلمات واشنطن "الخبيثة" لن تؤدي إلا إلى
تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في شبه الجزيرة الكورية.
وحذر بيان نشرته الوكالة الرسمية في كوريا
الشمالية نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة
انتقاد نظام الحكم في كوريا الشمالية بالإشارة إلى مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان
فسوف "تدفع الثمن غاليا".
وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء
انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان، في قرار سنويأيدته
عشرات الدول ومنها الولايات المتحدة ورفضه مندوب بيونغيانغ لدى المنظمة الدولية.
AFPCopyright: AFP
الفيتو الروسي الـ 14 في مجلس الأمن بشأن سوريا
استخدمت روسيا حق
النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وذلك للمرة الرابعة عشرة منذ اندلاع الصراع
السوري عام 2011 لمنع تسليم مساعدات إنسانية عبر الحدود من تركيا والعراق لملايين
المدنيين السوريين.
وكان القرار الذي أعدته بلجيكا
والكويت وألمانيا سيسمح بنقل مساعدات إنسانية عبر الحدود لمدة عام آخر من نقطتين
في تركيا وواحدة في العراق لكن روسيا حليفة الحكومة السورية أرادت الموافقة على
نقطتي العبور التركيتين لمدة ستة أشهر فقط.
واستخدمت روسيا حق النقض ، بدعم من الصين، ضد مسودة القرار في حين أيدته بقية
الدول الأعضاء وعددها 13 دولة.
ويحتاج أي قرار إلى تسعة أصوات على
الأقل لصدوره دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية لحق النقض.
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حكاية طالبة الطب التي أصبحت "ملكا"
بعد وفاة والدها تلقت طالبة الطب تايو أويبولا آغبونا البالغة من العمر 23 عاما أخبارا غير عادية.
وقالت آغبونا لبي بي سي فوكس أون أريكا:" لقد اختارني شيوخ مملكة آيي بولاية أوندو في جنوب نيجيريا لأكون ملكا عليهم خلفا لوالدي".
وقد وافقت آغبونا على العرض الذي يعني أنها ستكون "ملكا" لفترة مؤقتة حتى يتم تسمية ملك ذكر.
40 مليون دولار ثمرة أول ليلة للجزء الجديد من حرب النجوم
حصد الجزء الجديد من فيلم حرب النجوم "صعود سكايووكر" 40 مليون دولار من مبيعات التذاكر بالولايات المتحدة وكندا في أولى ليالي عرضه وذلك وفقا لتقديرات الشركة الموزعة والت ديزني.
وقالت ديزني إن الرقم يجعل الفيلم خامس أعلى الأعمال السينمائية دخلا في أول أيام عرضه على الإطلاق.
وأضافت أن الفيلم الجديد جمع أكثر من 59 مليون دولار في الأسواق الدولية.
وجاءت إيرادات اليوم الأول في الولايات المتحدة وكندا أقل من الجزأين السابقين"ذا فورس أويكنز" الذي جمع 57 مليون دولار في أول ليلة بدور العرض عام 2015 و"ذا لاست جيداي" الذي سجل 45 مليونا في 2017.
كوريا الشمالية تهدد أمريكا بأنها سـ "تدفع الثمن غاليا"
انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة السبت لتناولها سجل بيونغيانغ في حقوق الإنسان، وقالت إن كلمات واشنطن "الخبيثة" لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في شبه الجزيرة الكورية.
وحذر بيان نشرته الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة انتقاد نظام الحكم في كوريا الشمالية بالإشارة إلى مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان فسوف "تدفع الثمن غاليا".
وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان، في قرار سنويأيدته عشرات الدول ومنها الولايات المتحدة ورفضه مندوب بيونغيانغ لدى المنظمة الدولية.
الفيتو الروسي الـ 14 في مجلس الأمن بشأن سوريا
استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وذلك للمرة الرابعة عشرة منذ اندلاع الصراع السوري عام 2011 لمنع تسليم مساعدات إنسانية عبر الحدود من تركيا والعراق لملايين المدنيين السوريين.
وكان القرار الذي أعدته بلجيكا والكويت وألمانيا سيسمح بنقل مساعدات إنسانية عبر الحدود لمدة عام آخر من نقطتين في تركيا وواحدة في العراق لكن روسيا حليفة الحكومة السورية أرادت الموافقة على نقطتي العبور التركيتين لمدة ستة أشهر فقط.
واستخدمت روسيا حق النقض ، بدعم من الصين، ضد مسودة القرار في حين أيدته بقية الدول الأعضاء وعددها 13 دولة.
ويحتاج أي قرار إلى تسعة أصوات على الأقل لصدوره دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية لحق النقض.