كوريا الشمالية تهدد أمريكا بأنها سـ "تدفع الثمن غاليا"، وحكاية طالبة الطب التي أصبحت "ملكا"

انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة السبت لتناولها سجل بيونغيانغ في حقوق الإنسان، وقالت إن كلمات واشنطن "الخبيثة" لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في شبه الجزيرة الكورية.

وحذر بيان نشرته الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة انتقاد نظام الحكم في كوريا الشمالية بالإشارة إلى مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان فسوف "تدفع الثمن غاليا".

وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان، في قرار سنويأيدته عشرات الدول ومنها الولايات المتحدة ورفضه مندوب بيونغيانغ لدى المنظمة الدولية.