قوات حفتر تقول إنها احتجزت سفينة يقودها طاقم تركي، والرئيس الفرنسي يصف الاستعمار بـ"الخطأ الجسيم"

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الاستعمار بالـ"الخطأ الجسيم الذي ارتكبته الجمهورية الفرنسية" داعيا
إلى فتح صفحة جديدة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة، وذلك أثناء زيارته لساحل
العاج، المستعمرة الفرنسية السابقة.
وقال ماكرون أثناء كلمة له في مدينة أبيدجان "غالباً ما يُنظر إلى فرنسا اليوم
على أنّ لديها نظرة هيمنة ومظاهر خادعة لاستعمار كان خطأ جسيما ارتكبته الجمهورية".
قوات حفتر تقول إنها احتجزت سفينة يقودها طاقم تركي قبالة السواحل الليبية
نقلت وكالة رويترز ووسائل إعلام ليبية عن
المتحدث باسم قوات شرق ليبيا التي يقودها القائد العسكري خليفة حفتر إنهم احتجزوا
سفينة ترفع علم غرينادا ويقودها طاقم تركي.
واكتفى العقيد أحمد المسماري بالقول
إن زورقا بحريا تابعا "للجيش الوطني" احتجز السفينة بالقرب من سواحل
مدينة درنة قبل أن يقودها إلى ميناء
رأس الهلال "للتفتيش وللتحقيق من حمولتها"
وتشن قوات شرق ليبيا هجوما على
العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق التي تدعمها تركيا.
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الرئيس الفرنسي يصف الاستعمار بـ"الخطأ الجسيم"
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاستعمار بالـ"الخطأ الجسيم الذي ارتكبته الجمهورية الفرنسية" داعيا إلى فتح صفحة جديدة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة، وذلك أثناء زيارته لساحل العاج، المستعمرة الفرنسية السابقة.
وقال ماكرون أثناء كلمة له في مدينة أبيدجان "غالباً ما يُنظر إلى فرنسا اليوم على أنّ لديها نظرة هيمنة ومظاهر خادعة لاستعمار كان خطأ جسيما ارتكبته الجمهورية".
قوات حفتر تقول إنها احتجزت سفينة يقودها طاقم تركي قبالة السواحل الليبية
نقلت وكالة رويترز ووسائل إعلام ليبية عن المتحدث باسم قوات شرق ليبيا التي يقودها القائد العسكري خليفة حفتر إنهم احتجزوا سفينة ترفع علم غرينادا ويقودها طاقم تركي.
واكتفى العقيد أحمد المسماري بالقول إن زورقا بحريا تابعا "للجيش الوطني" احتجز السفينة بالقرب من سواحل مدينة درنة قبل أن يقودها إلى ميناء رأس الهلال "للتفتيش وللتحقيق من حمولتها"
وتشن قوات شرق ليبيا هجوما على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق التي تدعمها تركيا.