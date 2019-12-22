قوات حفتر تقول إنها احتجزت سفينة يقودها طاقم تركي، والرئيس الفرنسي يصف الاستعمار بـ"الخطأ الجسيم"

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاستعمار بالـ"الخطأ الجسيم الذي ارتكبته الجمهورية الفرنسية" داعيا إلى فتح صفحة جديدة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة، وذلك أثناء زيارته لساحل العاج، المستعمرة الفرنسية السابقة.

وقال ماكرون أثناء كلمة له في مدينة أبيدجان "غالباً ما يُنظر إلى فرنسا اليوم على أنّ لديها نظرة هيمنة ومظاهر خادعة لاستعمار كان خطأ جسيما ارتكبته الجمهورية".