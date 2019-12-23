وفاة قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح

دعت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا الحكومة إلى إجراء تحقيق حول الممارسات العنصرية في عالم الرياضة عقب شكوى لاعب فريق تشيلسي انطونيو روديغر من تعرضه لسخرية عنصرية أثناء المباراة التي جمعت فريقه مع فريق توتنهام في الدوري الإنجليزي يوم أمس.

وقالت الرابطة إنها تشعر باشمئزاز، بينما طالب اللاعب بمعاقبة المشجعين الذين قاموا بتقليد أصوات القرود عقب تسببه في طرد أحد لاعبين توتنهام.

وكان حكم اللقاء قد قرر إيقاف المباراة لبعض الوقت قبل أن تصدر تحذيرات عبر مكبرات الصوت في ملعب المباراة.