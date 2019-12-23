مقتل خاشقجي: الإعدام لخمسة أشخاص ولا اتهامات لسعود القحطاني
كشف ممثل الادعاء العام في السعودية عن صدور أحكام بإعدام خمسة
أشخاص والسجن لثلاثة أخرين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.
وبحسب النيابة فلم يتم تويجه إي اتهامات للمستشار السابق في الديوان
الملكي سعود القحطاني ولنائب رئيس المخابرات السابق أحمد العسيري.
وفاة قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح
مطالبات بإجراء تحقيق حكومي في الممارسات العنصرية في عالم الرياضة
دعت رابطة لاعبي
كرة القدم المحترفين في إنجلترا الحكومة إلى إجراء تحقيق حول الممارسات العنصرية
في عالم الرياضة عقب شكوى لاعب فريق تشيلسي انطونيو روديغر من تعرضه لسخرية عنصرية
أثناء المباراة التي جمعت فريقه مع فريق توتنهام في الدوري الإنجليزي يوم أمس.
وقالت الرابطة
إنها تشعر باشمئزاز، بينما طالب اللاعب بمعاقبة المشجعين الذين قاموا بتقليد أصوات
القرود عقب تسببه في طرد أحد لاعبين توتنهام.
وكان حكم اللقاء
قد قرر إيقاف المباراة لبعض الوقت قبل أن تصدر تحذيرات عبر مكبرات الصوت في ملعب
المباراة.
سوريا تقول إن دفاعاتها الجوية تصدت لصواريخ قادمة من إسرائيل
قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن الدفاعات الجوية السورية "تصدت
لصواريخ معادية" قادمة من إسرائيل.
وبحسب الوكالة فإن أحد الصواريخ سقط بالقرب من
منطقة عقربا بريف دمشق.
وأطلقت إسرائيل مئات الصواريخ على سوريا في السنوات الأخيرة
مستهدفة فصائل مسلحة تدعمها إيران في سوريا وعتادا أرسلته جماعة حزب الله
اللبنانية المؤيدة لإيران لدعم قوات الأسد.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
مقتل خاشقجي: الإعدام لخمسة أشخاص ولا اتهامات لسعود القحطاني
كشف ممثل الادعاء العام في السعودية عن صدور أحكام بإعدام خمسة أشخاص والسجن لثلاثة أخرين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.
وبحسب النيابة فلم يتم تويجه إي اتهامات للمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني ولنائب رئيس المخابرات السابق أحمد العسيري.
وفاة قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح
مطالبات بإجراء تحقيق حكومي في الممارسات العنصرية في عالم الرياضة
دعت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا الحكومة إلى إجراء تحقيق حول الممارسات العنصرية في عالم الرياضة عقب شكوى لاعب فريق تشيلسي انطونيو روديغر من تعرضه لسخرية عنصرية أثناء المباراة التي جمعت فريقه مع فريق توتنهام في الدوري الإنجليزي يوم أمس.
وقالت الرابطة إنها تشعر باشمئزاز، بينما طالب اللاعب بمعاقبة المشجعين الذين قاموا بتقليد أصوات القرود عقب تسببه في طرد أحد لاعبين توتنهام.
وكان حكم اللقاء قد قرر إيقاف المباراة لبعض الوقت قبل أن تصدر تحذيرات عبر مكبرات الصوت في ملعب المباراة.
سوريا تقول إن دفاعاتها الجوية تصدت لصواريخ قادمة من إسرائيل
قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لصواريخ معادية" قادمة من إسرائيل.
وبحسب الوكالة فإن أحد الصواريخ سقط بالقرب من منطقة عقربا بريف دمشق.
وأطلقت إسرائيل مئات الصواريخ على سوريا في السنوات الأخيرة مستهدفة فصائل مسلحة تدعمها إيران في سوريا وعتادا أرسلته جماعة حزب الله اللبنانية المؤيدة لإيران لدعم قوات الأسد.