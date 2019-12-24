اتفاق بين السعودية والكويت حول إنتاج النفط في المنطقة الحدودية، وتواصل التظاهرات في العراق

تفيد التقارير الواردة من العراق بمواصلة المتظاهرين إغلاق الطرق ومحطات الكهرباء والموانئ في عدد من محافظات الجنوب فيما يعد استمرارا لحركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المتظاهرين في محافظة البصرة أغلقوا الطرقات الرئيسية المؤدية إلى ميناء أم قصر أن تم تداول اسم محافظ البصرة أسعد العيداني كمرشح لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لعادل عبد المهدي.

وكانت التظاهرات قد انطلقت للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد والطبقة السياسية، وهي الاحتجاجات التي صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط نحو 400 قتيل.