دشن\nالبابا فرانسيس موعظته الخاصة بليلة عيد\nالميلاد بالقول إن "الله يحب الجميع، حتى أسوأ من فينا" وجاء\nحديث البابا أثناء الكلمة التي شهدت وجود آلاف الأشخاص في كنيسة القديس بطرس\nبالفاتيكان. وقال\nالبابا " ربما اعتقدنا في أفكار خاطئة، ربما نكون قد أفسدنا الكثير من\nالأمور.. لكن الله يستمر في حبه لنا". وقد يفسر البعض من المراقبين كلمات الحبر الكاثوليكي الأكبر على أنها إشارة\nإلى الفضائح التي تحيط بالكنيسة خاصة المتعلقة بالانتهاكات الجنسية.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
البابا فرانسيس: الله يحب الجميع حتى أسوأ من فينا
دشن البابا فرانسيس موعظته الخاصة بليلة عيد الميلاد بالقول إن "الله يحب الجميع، حتى أسوأ من فينا"
وجاء حديث البابا أثناء الكلمة التي شهدت وجود آلاف الأشخاص في كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان.
وقال البابا " ربما اعتقدنا في أفكار خاطئة، ربما نكون قد أفسدنا الكثير من الأمور.. لكن الله يستمر في حبه لنا".
وقد يفسر البعض من المراقبين كلمات الحبر الكاثوليكي الأكبر على أنها إشارة إلى الفضائح التي تحيط بالكنيسة خاصة المتعلقة بالانتهاكات الجنسية.
ناشطون سوريون: تواصل نزوح سكان إدلب نحو الحدود مع تركيا
أفاد ناشطون سوريون بتواصل عمليات نزوح سكان محافظة إدلب صوب الحدود التركية هربا من المواجهات المحتدمة بين الجيش الحكومي وجماعات المعارضة المسلحة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إنه رصد نزوح 110 آلاف شخص على الأقل منذ بداية الشهر الجاري، وإن أغلب النازحين هربوا من مساكنهم في ريف معرة النعمان الشرقي.
وتأتي هذه التطورات في وقت قالت فيه وكالة رويترز للأنباء إن الجيش السوري طوق موقع مراقبة تركي قرب قرية الصرمان أثناء تقدمه صوب مدينة معرة النعمان.