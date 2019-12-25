ناشطون سوريون: تواصل نزوح سكان إدلب نحو الحدود مع تركيا

دشن البابا فرانسيس موعظته الخاصة بليلة عيد الميلاد بالقول إن "الله يحب الجميع، حتى أسوأ من فينا"

وجاء حديث البابا أثناء الكلمة التي شهدت وجود آلاف الأشخاص في كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان.

وقال البابا " ربما اعتقدنا في أفكار خاطئة، ربما نكون قد أفسدنا الكثير من الأمور.. لكن الله يستمر في حبه لنا".

وقد يفسر البعض من المراقبين كلمات الحبر الكاثوليكي الأكبر على أنها إشارة إلى الفضائح التي تحيط بالكنيسة خاصة المتعلقة بالانتهاكات الجنسية.