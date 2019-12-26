أردوغان: تركيا سترسل قوات إلى ليبيا، ونتنياهو يواجه تحديا جديدا على زعامة الليكود

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديا جديدا الخميس على زعامة حزب الليكود.

ويجري حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو تصويتا أوليا على زعامة الحزب في إطار الاستعداد لثالث انتخابات عامة في البلاد في أقل من عام والتي تجرى في مارس/آذار القادم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ نتنياهو، رئيس الحزب في الـ 14 عاما الأخيرة، بزعامة الحزب اليميني.