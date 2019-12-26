أردوغان: تركيا سترسل قوات إلى ليبيا، ونتنياهو يواجه تحديا جديدا على زعامة الليكود

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي\nبنيامين نتنياهو تحديا جديدا الخميس على زعامة حزب الليكود. ويجري حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو تصويتا\nأوليا على زعامة الحزب في إطار الاستعداد لثالث انتخابات عامة في البلاد في أقل من\nعام والتي تجرى في مارس/آذار القادم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن\nيحتفظ نتنياهو، رئيس الحزب في الـ 14 عاما الأخيرة، بزعامة الحزب اليميني.
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نتنياهو يواجه تحديا جديدا على زعامة الليكود
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديا جديدا الخميس على زعامة حزب الليكود.
ويجري حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو تصويتا أوليا على زعامة الحزب في إطار الاستعداد لثالث انتخابات عامة في البلاد في أقل من عام والتي تجرى في مارس/آذار القادم.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ نتنياهو، رئيس الحزب في الـ 14 عاما الأخيرة، بزعامة الحزب اليميني.
أردوغان: تركيا سترسل قوات إلى ليبيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وإنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان في يناير/ كانون الثاني المقبل.
ويذكر أن أردوغان زار تونس الأربعاء لبحث التعاون بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا.
وقال في كلمة ألقاها الخميس إن تركيا وتونس اتفقتا على دعم حكومة فائز السراج المعترف بها دوليا في ليبيا.