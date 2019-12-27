ليفربول يسحق ليستر سيتي برباعية ويؤكد تربعه على قمة الدوري الإنجليزي، وتعرف على جزر الكناري التي تقلق اسبانيا من ترسيم الحدود البحرية المغربية بسببها

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  1. تعرف على جزر الكناري التي تقلق اسبانيا من ترسيم الحدود البحرية المغربية بسببها

    قالت الحكومة المغربية يوم الخميس إن قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية الذي يُنتظر أن يصادق عليه البرلمان المغربي قريبا قرار "سيادي وقانوني وليس له علاقة بمواقف أخرى".

    وقال حسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والمتحدث الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحفي بعد اجتماع حكومي إن قرار المغرب "موقف سيادي خاص بالمغرب وله كامل الحق والسيادة في ترسيم حدوده المائية".

    وأثار قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية جدلا داخل أسبانيا بسبب أرخبيل جزر الكناري الواقعة جنوب المغرب والتابعه لإسبانيا.

    فما هي جزر الكناري؟

    هيأرخبيلجزر تابعةلإسبانيا فيالمحيط الأطلنطي على بعد 100 كيلومتر غرب السواحل الجنوبية للمغرب، وهي واحدة من ضمن سبعة عشر منطقةحكم ذاتيفيإسبانيا

    تنقسم المنطقة إلى مقاطعتين: سانتا كروث دي تينيريفهولاس بالماس.

    واسمها باللغة العربية جزر الخالدات.

    وسكانها الأصليون من الغوانش ذوو الأصول الأمازيغية.

    وفي القرن الخامس عشر انتزعتها مملكة قشتالة من البرتغاليين والسكان الأصليين، ومنذئذ أصبحت الجزر نقطة توقف الإسبان والتجار والمبشرين في طريقهم إلى العالم الجديد.

    وبعد تأسيس نظام دستوري في إسبانيا، تم منح الحكم الذاتي للأرخبيل من خلال قانون صدر في عام 1982، ولا تزال إلى اليوم الحدود الدولية لجزر الكناري موضوع نزاع بين إسبانيا والمغرب.

    يذكر أن 12 مليون سائح يزورون هذه الجزر سنويا.

    جزر الكناري
    Copyright: BBC

  2. ليفربول يسحق ليستر سيتي برباعية ويؤكد تربعه على قمة الدوري الإنجليزي

    سحق فريق ليفربول وصيفه ومضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف دون رد ليحلق بفارق 13 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن صار بحوزته 52 نقطة.

    وأحرز روبرتو فيرمينو هدفين الأول في الدقيقة 31 والثالث في الدقيقة 74 ليقوده لهذا الفوز الكبير.

    وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 71 عندما نفذ ألكسندرأرنولد ركلة ركنية اصطدمت بيد شالار سويونشو مدافع ليستر ووضع البديل جيمس ميلنر الكرة في الشباك من لمسته الأولى في المباراة.

    ويدين ليفربول بالفضل إلى الظهير الأيمن أرنولد الذي صنع ثلاثة أهداف وهز الشباك بنفسه في الدقيقة 78 ليختتم الرباعية.

    أرنولد
    Copyright: Getty Images
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