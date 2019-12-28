بعد أن التهمت الذئاب مانشستر سيتي: غوارديولا يعترف بأن الفجوة كبيرة جدا مع ليفربول وسباق الدوري الإنجليزي انتهى

ما هي أهمية مضيق هرمز الذي حذر مسؤول أمريكي من استفزازات إيرانية فيه؟
قال توماس مودلي
القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي إن إيران قد تقوم بأعمال استفزازية في مضيق هرمز في المستقبل على
الرغم من فترة هدوء نسبي.
وقال مودلي لوكالة رويترز للأنباء :
"أعتقد أنهم سيواصلون القيام بأعمال استفزازية هناك، وأعتقد أنهم سيتحينون كل
فرصة ليفعلوا ذلك".
وكان التوتر قد تصاعد في الخليج منذ هجمات في
الصيف على ناقلات نفط، منها هجوم وقع قبالة ساحل الإمارات، وهجوم كبير على منشأتي
نفط في السعودية. وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات لكن إيران تنفي
ذلك.
وأرسلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نحو
14 ألف جندي إضافي إلى المنطقة لردع إيران منذ مايو/ أيار ويشمل ذلك حاملة طائرات.
ولكن ما هي أهمية مضيق هرمز الذي حذر المسؤول
الأمريكي من أنشطة استفزازية إيرانية فيه؟
وفيما يلي أبرز المعلومات عن هذا المضيق:
يقع المضيق في جنوب الخليج ويفصله عن مياه خليج عمان وبحر العرب.
يحده من الشمال إيران ومن الجنوب سلطنة عمان.
يحمل المضيق اسم جزيرة هرمز التي تقع في مدخله وكانت في القرن
السادس عشر مملكة تخضع لحكم أسرة عربية من عمان، ونجح البرتغاليون في احتلالها عام
1515، وفي عام 1632 استطاعت القوات البريطانية والفارسية المشتركة طرد البرتغاليين
منها، وهي تتبع لإيران منذ ذلك الوقت.
كما يوجد أيضا في مدخل المضيق عدة جزر أخرى هي جزر قشم ولاراك
الإيرانية وجزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى وهي محل نزاع بين إيران
والإمارات.
حوالي 40 في المئة من الانتاج العالمي من النفط يمر عبر مضيق هرمز .
يبلغ عرض المضيق 50 كيلومترا، وعمق المياه فيه 60 مترا.
عرض ممري الدخول والخروج فيه 10.5 كيلومتر، ويستوعب من 20 إلى 30
ناقلة نفط يوميا.
السعودية تصدر 88 بالمئة من إنتاجها النفطي عبر هذا المضيق،
والعراق 98 بالمئة، والامارات 99 المئة، وكل نفط إيران والكويت وقطر.
اليابان أكبر مستورد للنفط عبر مضيق هرمز.
BBCCopyright: BBC
عاجلعشرات القتلى والجرحى في انفجار في الصومال
قال مسؤول بخدمة للإسعاف في
الصومال إن عدد قتلى انفجار بالعاصمة مقديشو يوم السبت ارتفع إلى 61 قتيلا.
وأضاف عبد القادر عبد الرحمن ادن
مؤسس خدمة آمن للإسعاف لرويترز : "لدينا حتى الآن 61 قتيلا و51 مصابا. هناك
المزيد من الضحايا ومن المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع".
ReutersCopyright: Reuters
بعد أن التهمت الذئاب مانشستر سيتي: غوارديولا يعترف بأن الفجوة كبيرة جدا مع ليفربول وسباق الدوري انتهى
اعترف بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي
"المواطنون" الحاصل على بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بأن
السباق على لقب الدوري هذا الموسم قد انتهى بهزيمة فريقه أمام ولفرهامبتون واندرز
"الذئاب" بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
فلدى سؤال بي بي سي لغوارديولا عقب المباراة
عن ما إذا كان يرى السباق قد انتهى أجاب: "إن الفجوة كبيرة جدا، نعم
انتهى".
ويحتل مانشستر سيتي "المواطنون"
المركز الثالث بـ 38 نقطة وبفارق 14 نقطة عن المتصدر والمحلق بعيدا وحده ليفربول
صاحب الـ 52 نقطة.
وكان مانشستر سيتي، الذي تلقى
الخسارة الخامسة له في الدوري هذا الموسم، قد لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 12 بعد طرد
حارسه إيدرسون لعرقلته ديوغو جوتا خارج منطقة الجزاء.
وجاء هدف السبق للسيتي عندما عرقل ياندر
دندونكر رياض محرز جناح سيتي داخل المنطقة.
وأنقذ روي باتريسيو حارس
ولفرهامبتون تسديدة رحيم سترلينغ لكن الحكم قرر إعادة ركلة الجزاء بعد قرار اخر من
تقنية الفيديو لينقذ باتريسيو تسديدة سترلينغ مجددا لكنه تابع الكرة في الشباك.
وضاعف سترلينغ النتيجة بعد خمس
دقائق من بداية الشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة من كيفن دي بروين جعلته ينفرد بالمرمى
ويضع الكرة في الشباك.
وبعد خمس دقائق نجح ولفرهامبتون في
تقليص النتيجة عندما نجح آداما تراوري في هز شباك الحارس البديل برافو بتسديدة
أرضية من خارج منطقة الجزاء.
وقبل أقل من عشر دقائق على نهاية
المباراة اختطف تراوري الكرة من الفرنسي بنيامين ميندي مدافع سيتي الذي حاول
الاحتفاظ بها إلى جوار مرماه، ومررها عرضية إلى المكسيكي راؤول خيمنيز الذي وضع
الكرة في الشباك من مدى قريب ويدرك التعادل بهدفين لكل منهما.
ثم جاء هدف الفوز
بتسديدة عبر دورتي بقدمه اليسرى سكنت مرمى برافو.
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ما هي أهمية مضيق هرمز الذي حذر مسؤول أمريكي من استفزازات إيرانية فيه؟
قال توماس مودلي القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي إن إيران قد تقوم بأعمال استفزازية في مضيق هرمز في المستقبل على الرغم من فترة هدوء نسبي.
وقال مودلي لوكالة رويترز للأنباء : "أعتقد أنهم سيواصلون القيام بأعمال استفزازية هناك، وأعتقد أنهم سيتحينون كل فرصة ليفعلوا ذلك".
وكان التوتر قد تصاعد في الخليج منذ هجمات في الصيف على ناقلات نفط، منها هجوم وقع قبالة ساحل الإمارات، وهجوم كبير على منشأتي نفط في السعودية. وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات لكن إيران تنفي ذلك.
وأرسلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نحو 14 ألف جندي إضافي إلى المنطقة لردع إيران منذ مايو/ أيار ويشمل ذلك حاملة طائرات.
تعرف على الجزر الإيرانية ورأس مسندم العمانية التي تتحكم في مضيق هرمز
ولكن ما هي أهمية مضيق هرمز الذي حذر المسؤول الأمريكي من أنشطة استفزازية إيرانية فيه؟
وفيما يلي أبرز المعلومات عن هذا المضيق:
عاجلعشرات القتلى والجرحى في انفجار في الصومال
قال مسؤول بخدمة للإسعاف في الصومال إن عدد قتلى انفجار بالعاصمة مقديشو يوم السبت ارتفع إلى 61 قتيلا.
وأضاف عبد القادر عبد الرحمن ادن مؤسس خدمة آمن للإسعاف لرويترز : "لدينا حتى الآن 61 قتيلا و51 مصابا. هناك المزيد من الضحايا ومن المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع".
بعد أن التهمت الذئاب مانشستر سيتي: غوارديولا يعترف بأن الفجوة كبيرة جدا مع ليفربول وسباق الدوري انتهى
اعترف بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي "المواطنون" الحاصل على بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بأن السباق على لقب الدوري هذا الموسم قد انتهى بهزيمة فريقه أمام ولفرهامبتون واندرز "الذئاب" بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
فلدى سؤال بي بي سي لغوارديولا عقب المباراة عن ما إذا كان يرى السباق قد انتهى أجاب: "إن الفجوة كبيرة جدا، نعم انتهى".
ويحتل مانشستر سيتي "المواطنون" المركز الثالث بـ 38 نقطة وبفارق 14 نقطة عن المتصدر والمحلق بعيدا وحده ليفربول صاحب الـ 52 نقطة.
وكان مانشستر سيتي، الذي تلقى الخسارة الخامسة له في الدوري هذا الموسم، قد لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 12 بعد طرد حارسه إيدرسون لعرقلته ديوغو جوتا خارج منطقة الجزاء.
وجاء هدف السبق للسيتي عندما عرقل ياندر دندونكر رياض محرز جناح سيتي داخل المنطقة.
وأنقذ روي باتريسيو حارس ولفرهامبتون تسديدة رحيم سترلينغ لكن الحكم قرر إعادة ركلة الجزاء بعد قرار اخر من تقنية الفيديو لينقذ باتريسيو تسديدة سترلينغ مجددا لكنه تابع الكرة في الشباك.
وضاعف سترلينغ النتيجة بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة من كيفن دي بروين جعلته ينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.
وبعد خمس دقائق نجح ولفرهامبتون في تقليص النتيجة عندما نجح آداما تراوري في هز شباك الحارس البديل برافو بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.
وقبل أقل من عشر دقائق على نهاية المباراة اختطف تراوري الكرة من الفرنسي بنيامين ميندي مدافع سيتي الذي حاول الاحتفاظ بها إلى جوار مرماه، ومررها عرضية إلى المكسيكي راؤول خيمنيز الذي وضع الكرة في الشباك من مدى قريب ويدرك التعادل بهدفين لكل منهما.
ثم جاء هدف الفوز بتسديدة عبر دورتي بقدمه اليسرى سكنت مرمى برافو.