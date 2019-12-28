بعد أن التهمت الذئاب مانشستر سيتي: غوارديولا يعترف بأن الفجوة كبيرة جدا مع ليفربول وسباق الدوري الإنجليزي انتهى

قال توماس مودلي القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي إن إيران قد تقوم بأعمال استفزازية في مضيق هرمز في المستقبل على الرغم من فترة هدوء نسبي.

وقال مودلي لوكالة رويترز للأنباء : "أعتقد أنهم سيواصلون القيام بأعمال استفزازية هناك، وأعتقد أنهم سيتحينون كل فرصة ليفعلوا ذلك".

وكان التوتر قد تصاعد في الخليج منذ هجمات في الصيف على ناقلات نفط، منها هجوم وقع قبالة ساحل الإمارات، وهجوم كبير على منشأتي نفط في السعودية. وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات لكن إيران تنفي ذلك.

وأرسلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نحو 14 ألف جندي إضافي إلى المنطقة لردع إيران منذ مايو/ أيار ويشمل ذلك حاملة طائرات.

تعرف على الجزر الإيرانية ورأس مسندم العمانية التي تتحكم في مضيق هرمز

ولكن ما هي أهمية مضيق هرمز الذي حذر المسؤول الأمريكي من أنشطة استفزازية إيرانية فيه؟

وفيما يلي أبرز المعلومات عن هذا المضيق:

يقع المضيق في جنوب الخليج ويفصله عن مياه خليج عمان وبحر العرب.

يحده من الشمال إيران ومن الجنوب سلطنة عمان.

يحمل المضيق اسم جزيرة هرمز التي تقع في مدخله وكانت في القرن السادس عشر مملكة تخضع لحكم أسرة عربية من عمان، ونجح البرتغاليون في احتلالها عام 1515، وفي عام 1632 استطاعت القوات البريطانية والفارسية المشتركة طرد البرتغاليين منها، وهي تتبع لإيران منذ ذلك الوقت.

كما يوجد أيضا في مدخل المضيق عدة جزر أخرى هي جزر قشم ولاراك الإيرانية وجزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى وهي محل نزاع بين إيران والإمارات.

حوالي 40 في المئة من الانتاج العالمي من النفط يمر عبر مضيق هرمز .

يبلغ عرض المضيق 50 كيلومترا، وعمق المياه فيه 60 مترا.

عرض ممري الدخول والخروج فيه 10.5 كيلومتر، ويستوعب من 20 إلى 30 ناقلة نفط يوميا.

السعودية تصدر 88 بالمئة من إنتاجها النفطي عبر هذا المضيق، والعراق 98 بالمئة، والامارات 99 المئة، وكل نفط إيران والكويت وقطر.

اليابان أكبر مستورد للنفط عبر مضيق هرمز.