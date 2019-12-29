أنباء عن تفجير استهدف عرضا عسكريا في مدينة الضالع اليمنية، وخمسة مصابين في حادث طعن بمنزل حاخام في نيويورك

تعرض ما لا يقل عن خمسة أشخاص\nللطعن في هجوم على منزل حاخام يهودي بولاية نيويورك الأمريكية. وبحسب مجلس العلاقات اليهودية\nالأرثوذكسية فإن المنزل، الواقع في منطقة مونسي، كان يستضيف طقوسا دينية وقت\nالحادث. وقالت الشرطة أن المشتبه في تنفيذه\nالهجوم تمكن من الهرب من مسرح الحادث قبل أن يتم القبض عليه في وقت لاحق، دون ان\nيتم الكشف عن الدافع وراء الحادث. وجاء الهجوم بعد يوم من إعلان شرطة مدينة نيويورك زيادة الدوريات\nفي المناطق التي يسكنها أعداد كبيرة من اليهود عقب زيادة التهديدات المعادية\nللسامية.
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خمسة مصابين في حادث طعن بمنزل حاخام في نيويورك
تعرض ما لا يقل عن خمسة أشخاص للطعن في هجوم على منزل حاخام يهودي بولاية نيويورك الأمريكية.
وبحسب مجلس العلاقات اليهودية الأرثوذكسية فإن المنزل، الواقع في منطقة مونسي، كان يستضيف طقوسا دينية وقت الحادث.
وقالت الشرطة أن المشتبه في تنفيذه الهجوم تمكن من الهرب من مسرح الحادث قبل أن يتم القبض عليه في وقت لاحق، دون ان يتم الكشف عن الدافع وراء الحادث.
وجاء الهجوم بعد يوم من إعلان شرطة مدينة نيويورك زيادة الدوريات في المناطق التي يسكنها أعداد كبيرة من اليهود عقب زيادة التهديدات المعادية للسامية.
أنباء عن وقوع تفجير أثناء عرض عسكري في مدينة الضالع اليمنية
تفيد الأنباء الواردة من اليمن بوقوع تفجير أثناء عرض عسكري بمدينة الضالع جنوبي البلاد.
وبحسب التقارير فإن التفجير وقع في ملعب رياضي بالمدينة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.