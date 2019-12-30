قضت محكمة في الصين بالسجن لمدة ثلاثة أعوام على عالم مسؤول\nعن ميلاد أول طفلين معدلين وراثيا . وقالت المحكمة إن الباحث خه جيان كوي أدين\nبانتهاك حظر حكومي على إجراء تجارب على أجنة بشرية. وحكم بسجن اثنين من زملائه في\nالقضية نفسها. وأعلن خه جيان كوي العام الماضي ميلاد التوأمين، لولا ونانا،\nبعد تعديل الحامض النووي الخاص بهما لمنع إصابتهما بالفيروس المسبب لمرض الإيدز،\nوهو ما أثار جدلا واسعا حول العالم.
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حكم بسجن عالم صيني مسؤول عن ميلاد أول طفلين "معدلين وراثيا"
قضت محكمة في الصين بالسجن لمدة ثلاثة أعوام على عالم مسؤول عن ميلاد أول طفلين معدلين وراثيا.
وقالت المحكمة إن الباحث خه جيان كوي أدين بانتهاك حظر حكومي على إجراء تجارب على أجنة بشرية. وحكم بسجن اثنين من زملائه في القضية نفسها.
وأعلن خه جيان كوي العام الماضي ميلاد التوأمين، لولا ونانا، بعد تعديل الحامض النووي الخاص بهما لمنع إصابتهما بالفيروس المسبب لمرض الإيدز، وهو ما أثار جدلا واسعا حول العالم.
إجراءات لمواجهة "أزمة معاداة السامية" بعد حادث طعن جماعي في نيويورك
أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، عن سلسلة إجراءات لمواجهة "أزمة" الهجمات المعادية للسامية، وذلك عقب حادث طعن جماعي استهدف منزل حاخام يهودي.
وقال دي بلاسيو إن قوات الأمن ستعزز وجودها في المناطق التي يوجد يهود، مضيفا أن المدارس ستعلم الطلبة سبل التعامل مع الكراهية.
وجُرح 5 أشخاص، على الأقل، في هجوم بسكين استهدف منزل حاخام في ولاية نيويورك يوم السبت.
وقال شهود عيان إن المهاجم اقتحم منزل الحاخام الذي كان يوجد به العديد من الأشخاص للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي.