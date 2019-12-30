أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، عن سلسلة إجراءات لمواجهة "أزمة" الهجمات المعادية للسامية، وذلك عقب حادث طعن جماعي استهدف منزل حاخام يهودي.

وقال دي بلاسيو إن قوات الأمن ستعزز وجودها في المناطق التي يوجد يهود، مضيفا أن المدارس ستعلم الطلبة سبل التعامل مع الكراهية.

وجُرح 5 أشخاص، على الأقل، في هجوم بسكين استهدف منزل حاخام في ولاية نيويورك يوم السبت.

وقال شهود عيان إن المهاجم اقتحم منزل الحاخام الذي كان يوجد به العديد من الأشخاص للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي.