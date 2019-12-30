الشرطة قرب منزل حاخام يهودي شهد حادث طعن جماعي
مباشر

إجراءات أمريكية لمواجهة "أزمة معاداة السامية"، وحكم بسجن عالم صيني مسؤول عن ميلاد أول طفلين "معدلين وراثيا"

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. حكم بسجن عالم صيني مسؤول عن ميلاد أول طفلين "معدلين وراثيا"

    قضت محكمة في الصين بالسجن لمدة ثلاثة أعوام على عالم مسؤول عن ميلاد أول طفلين معدلين وراثيا.

    وقالت المحكمة إن الباحث خه جيان كوي أدين بانتهاك حظر حكومي على إجراء تجارب على أجنة بشرية. وحكم بسجن اثنين من زملائه في القضية نفسها.

    وأعلن خه جيان كوي العام الماضي ميلاد التوأمين، لولا ونانا، بعد تعديل الحامض النووي الخاص بهما لمنع إصابتهما بالفيروس المسبب لمرض الإيدز، وهو ما أثار جدلا واسعا حول العالم.

    الباحث الصيني خه جيان كوي أدين بانتهاك حظر حكومي على إجراء تجارب على أجنة بشرية.
    Copyright: AFP
    Image caption: الباحث الصيني خه جيان كوي أدين بانتهاك حظر حكومي على إجراء تجارب على أجنة بشرية.

  2. إجراءات لمواجهة "أزمة معاداة السامية" بعد حادث طعن جماعي في نيويورك

    أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، عن سلسلة إجراءات لمواجهة "أزمة" الهجمات المعادية للسامية، وذلك عقب حادث طعن جماعي استهدف منزل حاخام يهودي.

    وقال دي بلاسيو إن قوات الأمن ستعزز وجودها في المناطق التي يوجد يهود، مضيفا أن المدارس ستعلم الطلبة سبل التعامل مع الكراهية.

    وجُرح 5 أشخاص، على الأقل، في هجوم بسكين استهدف منزل حاخام في ولاية نيويورك يوم السبت.

    وقال شهود عيان إن المهاجم اقتحم منزل الحاخام الذي كان يوجد به العديد من الأشخاص للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي.

    الشرطة قرب منزل حاخام يهودي شهد حادث طعن جماعي
    Copyright: Getty Images
    Image caption: الشرطة قرب منزل حاخام يهودي شهد حادث طعن جماعي
العودة إلى أعلى