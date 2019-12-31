المئات من عناصر الحشد الشعبي يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في بغداد، والجامعة العربية تبحث التطورات في ليبيا

تعقد
جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا اليوم على مستوى المندوبين الدائمين لبحث
تطورات الأوضاع في ليبيا.
يأتي
هذا الاجتماع بطلب من مصر وذلك قبل تصويت البرلمان التركي على إرسال جنود
أتراك إلى ليبيا.
وكان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بناء على
طلب طرابلس، وأنه سيعرض مشروع قانون نشر القوات هناك على البرلمان، في يناير/
كانون الثاني المقبل.
وتصاعد التوتر مؤخرا على الساحة الليبية بعد أن قدمت حكومة فايز
السراج المعترف بها دوليا طلبا رسميا إلى تركيا للحصول على دعم عسكري جوي وبري
وبحري لمواجهة قوات خليفة حفتر التي تشن هجوما على العاصمة طرابلس مقر حكومة
الوفاق.
المئات من عناصر الحشد الشعبي يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في بغداد
تجمع
المئات من عناصر الحشد الشعبي امام السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء في قلب
العاصمة العراقية بغداد احتجاجا على الضربات الجوية الامريكية التي استهدفت عددا
من مقرات الحشد غرب محافظة الانبار ليلة الاحد الماضي ورفعوا الاعلام العراقية
ورددوا شعارات مناهضة للولايات المتحدة.
وكانت
الغارات التي تسببت في مقتل نحو 22 من عناصر الجماعات المسلحة قد أحدث أيضا موجة
من ردود الفعل الغاضبة في الساحة السياسية العراقية.
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الجامعة العربية تبحث التطورات في ليبيا
تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا اليوم على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.
يأتي هذا الاجتماع بطلب من مصر وذلك قبل تصويت البرلمان التركي على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بناء على طلب طرابلس، وأنه سيعرض مشروع قانون نشر القوات هناك على البرلمان، في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وتصاعد التوتر مؤخرا على الساحة الليبية بعد أن قدمت حكومة فايز السراج المعترف بها دوليا طلبا رسميا إلى تركيا للحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لمواجهة قوات خليفة حفتر التي تشن هجوما على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق.
المئات من عناصر الحشد الشعبي يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في بغداد
تجمع المئات من عناصر الحشد الشعبي امام السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء في قلب العاصمة العراقية بغداد احتجاجا على الضربات الجوية الامريكية التي استهدفت عددا من مقرات الحشد غرب محافظة الانبار ليلة الاحد الماضي ورفعوا الاعلام العراقية ورددوا شعارات مناهضة للولايات المتحدة.
وكانت الغارات التي تسببت في مقتل نحو 22 من عناصر الجماعات المسلحة قد أحدث أيضا موجة من ردود الفعل الغاضبة في الساحة السياسية العراقية.