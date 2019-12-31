المئات من عناصر الحشد الشعبي يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في بغداد، والجامعة العربية تبحث التطورات في ليبيا

تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا اليوم على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

يأتي هذا الاجتماع بطلب من مصر وذلك قبل تصويت البرلمان التركي على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بناء على طلب طرابلس، وأنه سيعرض مشروع قانون نشر القوات هناك على البرلمان، في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتصاعد التوتر مؤخرا على الساحة الليبية بعد أن قدمت حكومة فايز السراج المعترف بها دوليا طلبا رسميا إلى تركيا للحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لمواجهة قوات خليفة حفتر التي تشن هجوما على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق.