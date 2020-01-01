وزير الدفاع الأمريكي: سيتم إرسال 750 جنديا إضافيا بشكل فوري إلى المنطقة بعد الهجوم على سفارتنا في بغداد

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر إرسال أفراد عسكريين إضافيين لدعم طاقم السفارة الأمريكية في العراق.

جاء ذلك على خلفية اقتحام محتجين عراقيين حرم السفارة الأمريكية ببغداد، وإضرام النيران في المكان قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب من إبعادهم من الحرم إلى محيط السفارة.

وقال إسبر إنه سيتم إرسال 750 جنديا إضافيا بشكل فوري.