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وزير الدفاع الأمريكي: سيتم إرسال 750 جنديا إضافيا بشكل فوري إلى المنطقة بعد الهجوم على سفارتنا في بغداد

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  1. عاجلإصابات في صفوف المتظاهرين قرب السفارة الامريكية نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع

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    Copyright: Reuters

  2. وزير الدفاع الأمريكي: اتخذنا إجراءات لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في سفارتنا بالعراق

    قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن قرار إرسال قوات إضافية للعراق "لضمان حقنا في الدفاع عن النفس".

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    Copyright: EPA
    Image caption: جنود عراقيون وأمريكيون في أحد أبراج المراقبة لحراسة السفارة الأمريكية.

  3. وزير الدفاع الأمريكي: سيتم إرسال 750 جنديا إضافيا بشكل فوري إلى المنطقة بعد الهجوم على سفارتنا في بغداد

    أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر إرسال أفراد عسكريين إضافيين لدعم طاقم السفارة الأمريكية في العراق.

    جاء ذلك على خلفية اقتحام محتجين عراقيين حرم السفارة الأمريكية ببغداد، وإضرام النيران في المكان قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب من إبعادهم من الحرم إلى محيط السفارة.

    وقال إسبر إنه سيتم إرسال 750 جنديا إضافيا بشكل فوري.

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    Copyright: Reuters
    Image caption: حاول متظاهرون مؤيدون لكتائب حزب الله العراقي أمس اقتحام حرم السفارة الأمريكية في بغداد.
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