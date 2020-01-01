قال وزير الدفاع\nالأمريكي مارك إسبر إن قرار إرسال قوات إضافية للعراق "لضمان حقنا في الدفاع عن\nالنفس".
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عاجلإصابات في صفوف المتظاهرين قرب السفارة الامريكية نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع
وزير الدفاع الأمريكي: اتخذنا إجراءات لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في سفارتنا بالعراق
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن قرار إرسال قوات إضافية للعراق "لضمان حقنا في الدفاع عن النفس".
وزير الدفاع الأمريكي: سيتم إرسال 750 جنديا إضافيا بشكل فوري إلى المنطقة بعد الهجوم على سفارتنا في بغداد
أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر إرسال أفراد عسكريين إضافيين لدعم طاقم السفارة الأمريكية في العراق.
جاء ذلك على خلفية اقتحام محتجين عراقيين حرم السفارة الأمريكية ببغداد، وإضرام النيران في المكان قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب من إبعادهم من الحرم إلى محيط السفارة.
وقال إسبر إنه سيتم إرسال 750 جنديا إضافيا بشكل فوري.